Öğretmenlere, iş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri ÖBA üzerinden verilecek

Otomobil satışları gaza bastı: İşte artışın 3 nedeni
Otomobil satışları gaza bastı: İşte artışın 3 nedeni
Akıllı POS cihazı zorunlu hale geliyor, ağır cezalar yolda
Akıllı POS cihazı zorunlu hale geliyor, ağır cezalar yolda
Asgari ücrete ikinci zam gelir mi?
Asgari ücrete ikinci zam gelir mi?
İstanbul'da 4 ton 604 kilogram metamfetamin ele geçirildi
İstanbul'da 4 ton 604 kilogram metamfetamin ele geçirildi
Kredi kartı harcamalarında yeni rekor
Kredi kartı harcamalarında yeni rekor
Ramazan öncesi gıda fiyatları nasıl değişti?
Ramazan öncesi gıda fiyatları nasıl değişti?
Ramazan ayında sağlıklı beslenme önerileri
Ramazan ayında sağlıklı beslenme önerileri
Seçim dolandırıcılarına dikkat! YSK detayı...
Seçim dolandırıcılarına dikkat! YSK detayı...
Bakan Şimşek duyurdu: Zorunlu afet sigortası geliyor
Bakan Şimşek duyurdu: Zorunlu afet sigortası geliyor
Muğla Marmaris'te 4.4 büyüklüğünde korkutan deprem
Muğla Marmaris'te 4.4 büyüklüğünde korkutan deprem
CHP'deki yeni kriz DEM restleşmesi
CHP'deki yeni kriz DEM restleşmesi
Evini dönüştürene büyük destek: Projenin şartları neler?
Evini dönüştürene büyük destek: Projenin şartları neler?
İletişim Başkanlığı: Sandık değişti mesajlarına itibar etmeyin
İletişim Başkanlığı: Sandık değişti mesajlarına itibar etmeyin
Biden'dan Gazze'de 6 haftalık acil ateşkes çağrısı
Biden'dan Gazze'de 6 haftalık acil ateşkes çağrısı
Bakanlıktan 'yurttaki çocuklara istismar' davasına ilişkin açıklama
Bakanlıktan 'yurttaki çocuklara istismar' davasına ilişkin açıklama
İftar menülerine yüzde 100 zam
İftar menülerine yüzde 100 zam
Bakan Tunç açıkladı: Eylem Tok ve oğlu Mısır'dan ABD'ye gitmiş
Bakan Tunç açıkladı: Eylem Tok ve oğlu Mısır'dan ABD'ye gitmiş
Bakan Şimşek: Kira sözleşmeleri e-devlet üzerinden yapılacak
Bakan Şimşek: Kira sözleşmeleri e-devlet üzerinden yapılacak
Emekliye yeni destek geliyor: İşte gündemdeki 7 başlık
Emekliye yeni destek geliyor: İşte gündemdeki 7 başlık
İsveç, NATO'nun resmen 32. üyesi oldu
İsveç, NATO'nun resmen 32. üyesi oldu
10 soruda Toplu Sözleşme İkramiyesi: AYM gerekçeleri ve gerçekler
10 soruda Toplu Sözleşme İkramiyesi: AYM gerekçeleri ve gerçekler
Gabar'da petrol üretiminde günlük 37 bin varilin üzerine çıkıldı
Gabar'da petrol üretiminde günlük 37 bin varilin üzerine çıkıldı
'Savunma Sanayii 401' dersinden en üst ortalama ile geçen gençlere istihdam
'Savunma Sanayii 401' dersinden en üst ortalama ile geçen gençlere istihdam
Bakan Şimşek: Bu yıl içerisinde zorunlu afet sigortasını getirmeyi düşünüyoruz
Bakan Şimşek: Bu yıl içerisinde zorunlu afet sigortasını getirmeyi düşünüyoruz
En uzun pusula 97 santimetre, en kısa pusula 4,5 santimetre olacak
En uzun pusula 97 santimetre, en kısa pusula 4,5 santimetre olacak
Kurtulmuş'tan 'vekil odasında para dolu poşet' iddiasına açıklama
Kurtulmuş'tan 'vekil odasında para dolu poşet' iddiasına açıklama
Bakanlık 'Islahçı Hakkı' çıkmazının tarıma maliyetinin farkında mı?
Bakanlık 'Islahçı Hakkı' çıkmazının tarıma maliyetinin farkında mı?
Erdoğan: Gelin kifayetsiz muhterislerin devrini kapatalım!
Erdoğan: Gelin kifayetsiz muhterislerin devrini kapatalım!
Özgür Özel 'DEM Parti'ye kapıları kapatacağım' diyen CHP'li Burcu Köksal'a resti çekti
Özgür Özel 'DEM Parti'ye kapıları kapatacağım' diyen CHP'li Burcu Köksal'a resti çekti
İkinci el araç alacaklar dikkat: Fiyatların artacağı tarih belli oldu
İkinci el araç alacaklar dikkat: Fiyatların artacağı tarih belli oldu
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Öğretmenlere, iş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri ÖBA üzerinden verilecek

Destek Hizmetleri Müdürlüğünce hazırlanan "Çalışanların Temel İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Eğitimi" videoları, Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) Platformuna yüklenmiştir.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 08 Mart 2024 14:00, Son Güncelleme : 04 Mart 2024 10:34
Yazdır
Öğretmenlere, iş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri ÖBA üzerinden verilecek

Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü 21.02.2024 tarih ve 97204474 sayılı yazılarıyla aşağıdaki açıklamalarda bulundu.

Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı birimleri ile okul ve kurumlarında iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri 4857 sayılı İş Kanunu ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği ve 2014/16 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Genelgesi hükümleri doğrultusunda Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi Daire Başkanlığınca yürütülmektedir.

Çalışanlara verilen iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri hakkında Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 12'nci maddesinin yedinci fıkrasında, '"İşyerinde ilk defa verilecek temel eğitimler hariç çalışanlara tekrar verilecek temel eğitimler işveren tarafından işe ve işyerine özgü içeriğin hazırlanması ve gerekli uzaktan eğitim yönetim sisteminin sağlanması halinde uzaktan eğitim yöntemi kullanılarak verilebilir." ifadesi ile düzenleme getirilmektedir.

Bu itibarla, Destek Hizmetleri Müdürlüğünce hazırlanan "Çalışanların Temel İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Eğitimi" videoları, Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) Platformuna yüklenmiştir. Bundan sonraki süreçte, Bakanlığımızca çalışanlara verilecek tekrar temel İSG eğitimlerinin, Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) Platformu üzerinden uzaktan eğitim yöntemi ile düzenlenmesi gerekmektedir.

Bu kapsamda, Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda alınacak eğitimlerin, Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) "https://www.oba.gov.tr/" Platformu üzerinden alınması gerekmektedir.

İşte o talimat;

Ahmet KANDEMİR

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber