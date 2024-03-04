Okul Öncesi Eğitim Programı yayımlandı

Söz konusu resmi yazıda aşağıdaki açıklamalarda bulunulmuştur.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı "Okul öncesi ve ilköğretim okul ve kurumlarının eğitim ve öğretim programlarını, ders kitaplarını, eğitim araç-gereçlerini hazırlamak veya hazırlatmak ve Talim ve Terbiye Kuruluna sunmak" görevi 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne verilmiştir.

Bu görev doğrultusunda okul öncesi eğitimde uygulanmakta olan 09/09/2013 tarihli ve 132 sayılı Okul Öncesi Eğitim Programı "Erken Çocukluk Eğitiminde Kalite ve Erişimin Arttırılması" projesi kapsamında güncellenerek Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'na sunulmuş ve Bakan onayı alınmıştır.

Bu doğrultuda güncellenen Okul Öncesi Eğitim Programı 2023-2024 eğitim öğretim yılı itibariyle uygulanmaya konulmuştur.

İşte o resmi yazı;

Okul Öncesi Eğitim Programını bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

Ahmet KANDEMİR