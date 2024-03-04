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Nevşehir'de zincirleme trafik kazasında 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Nevşehir'de üç otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Mart 2024 07:20, Son Güncelleme : 04 Mart 2024 08:46
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Nevşehir-Kayseri kara yolu Bozca Kavşağı yakınlarında aynı istikamette seyreden ve sürücülerinin isimleri henüz belirlenemeyen 38 AHP 574, 38 AGA 564 ve 46 KK 933 plakalı otomobiller çarpıştı.

Yoldan geçen sürücülerin haber vermesinin ardından olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, isimleri belirlenemeyen 3 kişi yaşamını yitirdi, yaralanan 6 kişi ambulanslarla Nevşehir'deki hastanelere sevk edildi.

Cenazeler, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

Bir süre trafiğe kapanan yol, jandarmanın kontrolünde tek şeritten kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

Olay yerinden geçerken kazayı görüp ekiplere bilgi veren Mehmet Özyürek, gazetecilere, "Kaza yeni olmuştu. Yoldaki araç parçalarına çarptıktan sonra az ileride durduk. 112'yi aradık ve araçlardaki yaralıları çıkardık." dedi.

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