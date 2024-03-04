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Yerli firmalar ve küçük esnaf korundu

E-ticarette artırılan parasal eşiklerle cirosu büyük firmalara sınırlamalar getirilerek sektörde tekele 'dur' denildi. İşlem hacmi 33 milyarı aşan platformlar verileri rekabette kullanamayacak

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 04 Mart 2024 08:00, Son Güncelleme : 04 Mart 2024 07:56
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Yerli firmalar ve küçük esnaf korundu

Sabah Gazetesi'nden Barış Şimşek'in haberine göre E-ticaret sektöründe yerli firmaları ve küçük esnafı korumak için 2022 yılında çıkarılan E-Ticaret Kanunu'nda parasal eşikler artırıldı. Yeni belirlenen parasal eşiklerle elektronik ticaret pazar yerleri ile elektronik ticaret faaliyetinde bulunan işletmelerin lisans, reklam, indirim, bağımsız denetim, veri taşıma ve kullanma gibi yükümlülükleri düzenlendi. Cirosu daha fazla olan e-ticaret firmalarına sınırlamaların getirildiği düzenleme sayesinde sektörde tekele 'dur' denildi. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nce alınan karar gereği Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'daki bazı parasal eşiklerin yüzde 119.67 oranında artırılması kararlaştırıldı.

HAKSIZ UYGULAMAYA GEÇİT YOK

Kararla, Kanun'un elektronik ticarette haksız ticari uygulamalar, elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcının yükümlülükleri ve elektronik ticaret hizmet sağlayıcının yükümlülükleri başlıklı ek maddelerinde belirtilen parasal eşikler, yüzde 119.67 oranında artırıldı. Söz konusu maddeler, işlem hacimlerine göre, bu sektörlerin yükümlülüklerini düzenliyor. Kanunda, elektronik ticaret pazar yerleri ile elektronik ticaret faaliyetinde bulunan diğer işletmelerin lisans, reklam, indirim, bağımsız denetim, veri taşıma ve kullanma gibi yükümlülükleri belirlenirken net işlem hacmi kavramı esas alınmıştı.

YENİ SINIR 33 MİLYAR TL

Bu kapsamda işletmelerin elektronik ticaret ortamları üzerinden gerçekleşen işlemlerin toplam parasal değerleri baz alınırken, Kanundaki parasal eşiklerin güncellenmesi ihtiyacı olduğundan, Kanunda 2023 yılı için 15, 45 ve 90 milyar TL olarak belirlenen eşikler, yüzde 119.67 oranında artırılarak sırasıyla 32 milyar 950 milyon 500 bin TL, 98 milyar 851 milyon 500 bin TL ve 197 milyar 703 milyon TL'ye yükseltildi.

VERİLER KULLANILAMAYACAK

2024 yılı için belirlenen yeni parasal eşik değerlerle net işlem hacmi 33 milyar TL'nin üzerinde olan platformların, elde ettiği verileri, yalnızca aracılık hizmetlerinin sunulması amacıyla kullanacağı, rekabette kullanamayacağı, şirket ortaklarının yüzde 5 ve katlarına ulaşan pay devir veya edinimlerini bir ay içinde bakanlığa bildirmekle yükümlü olduğu belirlendi. Ayrıca bir takvim yılındaki net işlem hacmi 197 milyar TL'yi ve iptal ve iadeler hariç işlem sayısı 100 bin adedi geçen platformlara da yaptırım uygulanacak. Bu platformlar aracılık hizmeti sunduğu elektronik ticaret pazar yerlerinde, kredi kartıyla yapılan kredili ödeme işlemleri ile diğer ödeme işlemleri hariç olmak üzere, ekonomik bütünlük içinde bulunduğu bankaların, kredi verme işlemleri dahil sundukları her türlü hizmetin gerçekleştirilmesine ilişkin faaliyette bulunamayacak.

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