Murat Kurum: 1 Nisan'da yüzler gülecek, İstanbul gülecek

Kurum, Of'un düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümü dolayısıyla Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, İstanbul için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

İstanbul'un meselelerine odaklanacaklarını vurgulayan Kurum,

"İstanbulluların sorununun çözülmesi adına bu çalışmaları yapacak anlayışla İstanbul'dayız. 39 ilçemizde deprem riskini ortadan kaldıracak 650 bin konutun dönüşümünü yaparken, Ulaştırma Bakanımız ve onun tecrübeli ekibiyle ulaşım çilesini ortadan kaldıracak ve şu anki metro hattını 5 yılda 2 katına çıkaracak çalışmaları yapacağız"

diye konuştu.

Kurum, 31 Mart seçimlerinin İstanbul'un geleceği için çok önemli olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"31 Mart, İstanbul'un geleceğine de karar vereceğimiz bir seçim olacak. Bu seçimde eğer biz bu tedbirleri almazsak, İstanbul'un geleceği adına bu yatırımları yapmazsak, emin olun artık İstanbul'da yaşamak çileden de öteye geçecek. O yüzden 31 Mart seçimleri, yerelde hizmetin yapılacağı, gerçek belediyeciliğin yapılacağı ve asla algı belediyeciliğinin, sosyal medya belediyeciliğinin yapılmayacağı bir anlayışa karar verilecek bir seçim olacak."

İstanbul'a hizmet odaklı anlayışın gelmesi için vatandaşları sandığa davet eden Kurum,

"Çocuklarımız, anne-babalarımız, geleceğimiz için bu düşünceyle sandığa gidelim. Türkiye Yüzyılı'nda İstanbul'un lokomotif bir şehir olup olmayacağının kararını verelim. 1 Nisan gelecek, İstanbul gerçek belediyecilikle tanışacak. 1 Nisan'da yüzler gülecek, İstanbul gülecek, İstanbullular gülecek. İstanbul'umuzun her bir kapısı, her bir hanesi, her bir vatandaşı şen olacak, mutlu olacak, huzurlu olacak"

ifadelerini kullandı.

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı Adil Karaismailoğlu ise

"Şehirlerimizin gelişmesi, birer cazibe merkezi olması için bizim yakından tanıdığımız, ülkesine, milletine sevdalı adaylarımız var. Bunlardan en önemlisi İstanbul'da, kabine arkadaşımız ve yaptıklarıyla kendisini ispatlamış çok kıymetli bir isim Murat Kurum"

dedi.

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu da Murat Kurum'u makamında tanımadığını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Ben Murat Bey'i Elazığ'da, Malatya'da depremde tanıdım, Giresun Dereli'deki sel afetinde o insanların 'Biz ne yapacağız?' diye endişe içinde olduğu günlerde tanıdım. Doğankent'te tanıdım. Malatya'nın Pötürge ilçesiyle Doğanyalı ilçesini yeni baştan imar ederken, kendi aklını, tecrübesini, yeni şehircilik anlayışını ortaya koyarken tanıdım. İzmir depreminde, Kastamonu Bozkurt'ta insanların sağa sola kaçıştığı sel afetinde tanıdım, Sinop Ayancık'ta, Bartın Ulus'ta, Başkale'de tanıdım."

Programa, eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Erdoğan Bayraktar, Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu, Hayrat Vakfı Başkanı Emrullah Tellioğlu ve çok sayıda kişi katıld