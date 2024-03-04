Mevlit yemeği 50 kişiyi hastanelik etti, ambulansların biri geldi diğeri gitti

Arnavutköy'de asker mevlidinde dağıtılan yemeği yiyen çok sayıda kişi zehirlendi. Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Durusu Mahallesi Uğuralp Sokak'ta yaşandı.

ASKERE GİDECEK OĞLUNA MEVLİT YAPTI

Dün öğle saatlerinde askere gidecek oğlu için mevlit yapan kadın tüm komşularını davet etti. Çoluk çocuk çok sayıda kişinin katıldığı mevlitte tavuklu pilav ve helva ikram edildi. Yemeği yiyen vatandaşlar bir kaç saat sonra fenalaşmaya başladı.

50 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Çoğu kadın ve çocuk 50 kişi Arnavutköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

"HEPSİNDE ETKİ GÖSTERMEMİŞ"

Konu ile ilgili konuşan mahalle sakini Tarkan Yalçın, "Yeğenimin asker gecesini yapıyorduk. Mevlit okuttuk. Burada bir yemek verdik. Bu yemekten dolayı zehirlenme olmuş. Şu an hastanedeyiz. Tüm yaralılar şu an iyi. Sadece mide bulantısı ve kusma oldu. Hepsinde etki göstermemiş. Bünyesi zayıf olan kişilerde etki göstermiş. Doktorlar ile konuştuk. Şu an da herhangi bir sıkıntı yok" dedi.

Yemekten sonra rahatsızlanan Bahar Çayır ise, "Biz de komşuyuz. Komşumuzun asker mevlidine gittik. Ben bir de mide ameliyatlıyım. Yemeği 2-3 kaşık yedim ama zehirlenmişim. Çok şükür şimdi iyiyiz. Yemekte tavuklu pilav ve helva vardı" diye konuştu.

"PİLAVI TEYZEM YAPTI, TAVUKLARI CUMA GÜNÜ ALMIŞTI"

Olayı anlatan bir başka mahalleli Ahmet Hundi, "Aşağı yukarı 50 kişi rahatsızlandı. Mevlidi yapan teyzem, pilavı kendilerinin yaptığını ama tavuğu cuma günü aldıklarını söyledi. Dolaba koyduktan sonra kaynatıp pilavın üstüne koymuşlar. 16.00 sıralarında yediler. Akşam saatlerinde belirtiler başladı. Kusma, ishal gibi belirtiler oldu. Çoğunda fazla bir şey yok ama durumu ağır olanlar da var. Doktorlarımız ilgileniyor. Allah razı olsun" dedi.