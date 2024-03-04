İşte dünyanın en güçlü hava kuvvetleri: Türkiye iki sıra birden yükseldi

İstanbul'a bir metro hattı daha geliyor
İstanbul'a bir metro hattı daha geliyor
Bankadan Müjde! 40.000 TL Direkt Kredi!
Bankadan Müjde! 40.000 TL Direkt Kredi!
Sponsorlu İçerik
Mart ayı kira artış oranı belli oldu
Mart ayı kira artış oranı belli oldu
Otomotiv satışları şubat ayı rekorunu kırdı
Otomotiv satışları şubat ayı rekorunu kırdı
Bakan Şimşek: KDV genel artışı olmayacak
Bakan Şimşek: KDV genel artışı olmayacak
Otogaza zam bekleniyor
Otogaza zam bekleniyor
Osmaniye'de 'Mahzen-3' operasyonu: 55 gözaltı
Osmaniye'de 'Mahzen-3' operasyonu: 55 gözaltı
Yerli firmalar ve küçük esnaf korundu
Yerli firmalar ve küçük esnaf korundu
Kabine toplanıyor: Masada ekonomi, terör ve atamalar var
Kabine toplanıyor: Masada ekonomi, terör ve atamalar var
TBMM'de seçim sonrası gündem yeni anayasa olacak
TBMM'de seçim sonrası gündem yeni anayasa olacak
'Sığınmacıların Ankara'da bir evi yaktığı' iddiası yalanlandı
'Sığınmacıların Ankara'da bir evi yaktığı' iddiası yalanlandı
Nevşehir'de zincirleme trafik kazasında 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
Nevşehir'de zincirleme trafik kazasında 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fahiş fiyatla mücadele açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fahiş fiyatla mücadele açıklaması
BBP lideri Destici: Kayyum uygulaması devam etmelidir
BBP lideri Destici: Kayyum uygulaması devam etmelidir
9 yıllık hasret sona erdi: Derbide zafer Galatasaray'ın
9 yıllık hasret sona erdi: Derbide zafer Galatasaray'ın
Muhalefet liderlerinden mülakatsız atama talebine destek
Muhalefet liderlerinden mülakatsız atama talebine destek
Malatya'da 4,4 büyüklüğünde deprem
Malatya'da 4,4 büyüklüğünde deprem
Kargodan tablet yerine taş çıktı
Kargodan tablet yerine taş çıktı
Gençler tarlaya girmiyor
Gençler tarlaya girmiyor
Çocuğunu doğurtan doktoru dolandırdı
Çocuğunu doğurtan doktoru dolandırdı
2024-MSÜ Sınavı soru ve cevapları yayımlandı
2024-MSÜ Sınavı soru ve cevapları yayımlandı
İstanbul'da kırmızı ette 3 ayrı fiyat
İstanbul'da kırmızı ette 3 ayrı fiyat
Türkiye'de ilk defa 'Yaşlı Profili Araştırması' yapıldı... Nüfusumuz yaşlanıyor
Türkiye'de ilk defa 'Yaşlı Profili Araştırması' yapıldı... Nüfusumuz yaşlanıyor
Ankara için 19 siyasi parti adayı ile 5 bağımsız aday yarışacak
Ankara için 19 siyasi parti adayı ile 5 bağımsız aday yarışacak
Bakan Şimşek: Enflasyon tek haneye inince daha rahat konut alabileceksiniz
Bakan Şimşek: Enflasyon tek haneye inince daha rahat konut alabileceksiniz
Yerel seçimlerde yarışacak adayların listeleri kesinleşti
Yerel seçimlerde yarışacak adayların listeleri kesinleşti
Yasa Meclis'ten geçti: İkramiyeler ne zaman yatacak?
Yasa Meclis'ten geçti: İkramiyeler ne zaman yatacak?
8'inci yargı paketi kabul edildi! Örgüt yandaşına af yok
8'inci yargı paketi kabul edildi! Örgüt yandaşına af yok
Tarımda 3 yıl formülü: Çiftçi ne ekeceğini bilecek
Tarımda 3 yıl formülü: Çiftçi ne ekeceğini bilecek
Ana sayfaHaberler Teknoloji

İşte dünyanın en güçlü hava kuvvetleri: Türkiye iki sıra birden yükseldi

Geçen yıl savunma ve havacılık sanayisi ihracatta rekor kırdı. Bu yıl da, envantere giren füze ve uçaklarla başarı sürüyor. Türkiye'nin hava filosundaki askeri gücü dünyanın en güçlü hava kuvvetleri sıralamasında iki sıra yükselmesini sağladı. Türkiye, 2024 yılı itibarıyla 9. sıraya yükseldi. Listenin ilk sırasında ise ABD yer aldı.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 04 Mart 2024 08:36, Son Güncelleme : 04 Mart 2024 08:38
Yazdır
İşte dünyanın en güçlü hava kuvvetleri: Türkiye iki sıra birden yükseldi

Türk havacılık savunma sanayii yeni yıla hızlı girdi. Milli muharip uçağı KAAN'ın 21 Şubat'ta başarıyla gerçekleştirdiği ilk uçuşu dünya basınında ilgi ve övgü ile devam ederken milli seyir füzesi Çakır'a entegre edilen arayıcı başlık ile gerçekleştirdiği ilk atış testini başarıyla tamamladı. Türkiye'nin havacılıktaki başarısı hava kuvvetleri sıralamasına da yansıdı.

NTV Haber'de yer alan habere göre, dünyanın en güçlü hava kuvvetleri sıralaması, 2024 yılının başı itibarıyla güncellendi. Yeni yılın başında yapılan araştırma sonucunda, her ulusal güç için toplam hava hizmeti gücü belli oldu. Böylelikle dünyadaki hava kuvvetlerinde güç sıralaması değişti ve Türkiye'nin 2024 yılındaki hava filosu askeri güç konumu belirlendi.

TÜRKİYE İKİ SIRA YÜKSELDİ

İşte o araştırma sonucuna göre Türkiye'nin listedeki yeri ve hava kuvvetleri gücü;

10- FRANSA

9- TÜRKİYE

ABD'de bulunan Global Firepower Ajansı tarafından yapılan araştırmaya göre, Türkiye 2023 yılında 11. sırada yer alırken, 2024 yılı itibarıyla 2 sıra atlayarak 9. sıraya yükseldi.

8- MISIR

7- PAKİSTAN

6- JAPONYA

5- GÜNEY KORE

4- HİNDİSTAN

3- ÇİN

2- RUSYA

1- ABD

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber