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Mersin'de kamyonet ile minibüs çarpıştı: 6 işçi yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan minibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Mart 2024 09:48, Son Güncelleme : 04 Mart 2024 09:49
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Mersin'de kamyonet ile minibüs çarpıştı: 6 işçi yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde H.Ö. idaresindeki minibüs, Yenice Mahallesi D-400 kara yolunda İ.A.'nın kullandığı henüz plakası öğrenilemeyen kamyonetle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle devrilen minibüsteki 6 tarım işçisi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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