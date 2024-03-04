Brent petrolün varil fiyatı 83,66 dolar

İstanbul'a bir metro hattı daha geliyor
İstanbul'a bir metro hattı daha geliyor
Bankadan Müjde! 40.000 TL Direkt Kredi!
Bankadan Müjde! 40.000 TL Direkt Kredi!
Sponsorlu İçerik
Mart ayı kira artış oranı belli oldu
Mart ayı kira artış oranı belli oldu
Otomotiv satışları şubat ayı rekorunu kırdı
Otomotiv satışları şubat ayı rekorunu kırdı
Bakan Şimşek: KDV genel artışı olmayacak
Bakan Şimşek: KDV genel artışı olmayacak
Otogaza zam bekleniyor
Otogaza zam bekleniyor
Osmaniye'de 'Mahzen-3' operasyonu: 55 gözaltı
Osmaniye'de 'Mahzen-3' operasyonu: 55 gözaltı
Yerli firmalar ve küçük esnaf korundu
Yerli firmalar ve küçük esnaf korundu
Kabine toplanıyor: Masada ekonomi, terör ve atamalar var
Kabine toplanıyor: Masada ekonomi, terör ve atamalar var
TBMM'de seçim sonrası gündem yeni anayasa olacak
TBMM'de seçim sonrası gündem yeni anayasa olacak
'Sığınmacıların Ankara'da bir evi yaktığı' iddiası yalanlandı
'Sığınmacıların Ankara'da bir evi yaktığı' iddiası yalanlandı
Nevşehir'de zincirleme trafik kazasında 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
Nevşehir'de zincirleme trafik kazasında 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fahiş fiyatla mücadele açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fahiş fiyatla mücadele açıklaması
BBP lideri Destici: Kayyum uygulaması devam etmelidir
BBP lideri Destici: Kayyum uygulaması devam etmelidir
9 yıllık hasret sona erdi: Derbide zafer Galatasaray'ın
9 yıllık hasret sona erdi: Derbide zafer Galatasaray'ın
Muhalefet liderlerinden mülakatsız atama talebine destek
Muhalefet liderlerinden mülakatsız atama talebine destek
Malatya'da 4,4 büyüklüğünde deprem
Malatya'da 4,4 büyüklüğünde deprem
Kargodan tablet yerine taş çıktı
Kargodan tablet yerine taş çıktı
Gençler tarlaya girmiyor
Gençler tarlaya girmiyor
Çocuğunu doğurtan doktoru dolandırdı
Çocuğunu doğurtan doktoru dolandırdı
2024-MSÜ Sınavı soru ve cevapları yayımlandı
2024-MSÜ Sınavı soru ve cevapları yayımlandı
İstanbul'da kırmızı ette 3 ayrı fiyat
İstanbul'da kırmızı ette 3 ayrı fiyat
Türkiye'de ilk defa 'Yaşlı Profili Araştırması' yapıldı... Nüfusumuz yaşlanıyor
Türkiye'de ilk defa 'Yaşlı Profili Araştırması' yapıldı... Nüfusumuz yaşlanıyor
Ankara için 19 siyasi parti adayı ile 5 bağımsız aday yarışacak
Ankara için 19 siyasi parti adayı ile 5 bağımsız aday yarışacak
Bakan Şimşek: Enflasyon tek haneye inince daha rahat konut alabileceksiniz
Bakan Şimşek: Enflasyon tek haneye inince daha rahat konut alabileceksiniz
Yerel seçimlerde yarışacak adayların listeleri kesinleşti
Yerel seçimlerde yarışacak adayların listeleri kesinleşti
Yasa Meclis'ten geçti: İkramiyeler ne zaman yatacak?
Yasa Meclis'ten geçti: İkramiyeler ne zaman yatacak?
8'inci yargı paketi kabul edildi! Örgüt yandaşına af yok
8'inci yargı paketi kabul edildi! Örgüt yandaşına af yok
Tarımda 3 yıl formülü: Çiftçi ne ekeceğini bilecek
Tarımda 3 yıl formülü: Çiftçi ne ekeceğini bilecek
Ana sayfaHaberlerAna sayfaHaberler Ekonomi

Brent petrolün varil fiyatı 83,66 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 83,66 dolardan işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Mart 2024 09:54, Son Güncelleme : 04 Mart 2024 09:53
Yazdır
Brent petrolün varil fiyatı 83,66 dolar

Cuma günü 84,34 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 83,55 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.36 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,13 artarak 83,66 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 79,97 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlar, İsrail-Filistin savaşında ateşkes anlaşması olabileceğine yönelik haber akışı ile Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu üyesi ülkelerin üretim kesintilerini haziran sonuna kadar uzatacaklarını açıklaması nedeniyle yüksek oynaklık gösteriyor.

Mısır, Katar, Hamas hareketi ve ABD'nin katılımıyla Kahire'de yürütülen Gazze Şeridi'nde ateşkesin sağlanmasına yönelik müzakereler devam ederken, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, dün yaptığı açıklamada, Gazze'de yaşanan büyük acılardan dolayı acil ateşkese ihtiyaç olduğunu söyledi.

Öte yandan, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu üyesi ülkelerin üretim kesintisi kararının ardından artan arz endişeleri fiyatların aşağı yönlü hareketini kısıtlıyor.

Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı yetkilisinin dün yaptığı açıklamada, OPEC+ ülkeleriyle koordinasyon halinde petrol üretiminde gönüllü günlük 1 milyon varillik kesintinin haziran sonuna uzatıldığını ve günlük 9 milyon varil üretim yapılacağını bildirdi.

Aynı dönemde, Irak günlük 220 bin varil, Birleşik Arap Emirlikleri 163 bin varil, Kuveyt 135 bin varil, Kazakistan 82 bin varil, Cezayir 51 bin varil ve Umman da 42 bin varil gönüllü üretim kesintisi yapacağını açıkladı.

Rusya ise gönüllü petrol üretim ve ihracat kısıntılarını aşamalı olarak 3 ay daha uzattığını ve haziran sonuna kadar toplam günlük 471 bin varil kesinti yapacağını duyurdu.

Söz konusu ülkelerin gönüllü kesintilerini duyurmasının ardından OPEC tarafından yapılan açıklamada, bu kesintilerin belirtilen 3 aylık dönemin bitiminde piyasa koşullarına göre kademeli olarak azaltılacağı belirtildi.

Brent petrolde teknik olarak 83,87 ile 84,18 dolar aralığının direnç, 83,36 ile 83,16 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber