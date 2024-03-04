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Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,43 değer kaybederek 9.058,20 puana geriledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Mart 2024 13:18, Son Güncelleme : 04 Mart 2024 13:19
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Borsa günün ilk yarısında geriledi

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 38,95 puan azalışla 9.058,20 puana geriledi. Toplam işlem hacmi 46,8 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,09 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,21 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,29 ile orman kağıt basımı, en fazla kaybettiren ise yüzde 2,06 ile spor oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarının, ABD'de istihdam raporu başta olmak üzere yoğun veri takviminin takip edileceği haftaya temkinli bir seyirle başladığını belirterek, söz konusu seyrin yurt içi piyasalara da taşındığını söyledi.

Öte yandan bugün yurt içinde açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) şubatta aylık bazda yüzde 4,53 ve yıllık bazda yüzde 67,07 artış kaydetti.

Bugün yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu, yurt içinde ise enflasyonun yanı sıra finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlıkları ve yükümlülükleri verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.200 ve 9.300 seviyelerinin direnç, 9.050 ve 9.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti

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