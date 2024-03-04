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Otomotiv satışları şubat ayı rekorunu kırdı

Türkiye genelinde otomotiv satışları geçen ay 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 30,6 artarak 105 bin 990 adet oldu ve tüm zamanların şubat ayı rekorunu kırdı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Mart 2024 10:30, Son Güncelleme : 04 Mart 2024 10:50
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Otomotiv satışları şubat ayı rekorunu kırdı

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneğinin (ODMD) şubat ayı verilerine göre, geçen ay ülke genelinde 105 bin 990 otomobil ve hafif ticari araç satışı gerçekleşti.

Şubatta otomobil satışları yüzde 39,67 artarak 82 bin 277 adede, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 6,6 yükselişle 23 bin 713'e ulaştı. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık şubat ayı ortalama satışlarına göre ise yüzde 112,6 artış gösterdi.

Otomotiv pazarı ocak-şubat döneminde yıllık bazda yüzde 40,6 artarak 185 bin 691 adet olarak gerçekleşti.

İlk 2 ayda C segmenti ve SUV otomobiller öne çıktı

Yılın ilk 2 ayında segmentlere göre incelendiğinde pazarın yüzde 88,9'unu vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. C segmenti otomobiller 85 bin 263 adetle yüzde 58,3, B segmentiler ise 44 bin 198 adetle yüzde 30,2 pay aldı.

Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 50,7 pay ve 74 bib 143 adetle SUV otomobiller oldu. Onu yüzde 29,7 pay ve 43 bin 509 ile sedan, yüzde 17,8 pay ve 26 bin 51 satışla H/B otomobiller takip etti.

Otomatik otomobiller tercih edildi

Ocak-şubat döneminde satılan otomobillerin yüzde 66,9'unu benzinli, yüzde 14,8'ini hibrit, yüzde 10,9'unu dizel, yüzde 6,7'sini elektrikli, yüzde 0,8'ini ise otogazlı otomobiller oluşturdu. Otomobil satışlarının yüzde 77,8'i 1600cc altındaki araçlardan oluştu.

Otomatik şanzımanlı otomobiller satışlardan yüzde 89,1, manuel şanzımanlı otomobiller ise yüzde 10,9 pay aldı.

Hafif ticaride van gövde birinci oldu

Ocak-şubat döneminde hafif ticari araç pazarı gövde tipine göre değerlendirildiğinde van gövde tipi araçlar yüzde 73,1 payla birinci olurken, kamyonet gövde tipi yüzde 12,7'lik payla ikinci sırada yer aldı.

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