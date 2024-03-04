Mart ayı kira artış oranı belli oldu

TÜFE verilerine göre hesaplanan kira artış oranları, hükümet tarafından getirilen uygulama sonrasında yüzde 25'le sınırlandırılmıştı.

Buna göre; 11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2024 tarihleri arasında yenilenen sözleşmelerde, kiracıya yüzde 25'in üzerinde zam yapılamayacak.

İşyerlerinde zam oranı sınırı yok

İşyerlerine yapılacak kira zammı oranında ise sınırlama bulunmuyor. Mart ayı kira artış oranı yüzde 55,91 olarak belirlendi. Böylece kira kontrat süresi mart ayında dolan işletme sahipleri kiralarında tavan zammı yüzde 55,91 olarak uygulayacak.

Mart ayı kira artış oranı nasıl hesaplanıyor?

Örnek: Mevcut Kira Bedeli: 15 bin TL

Kira Artışı Yapılacak Ay: Mart 2024

Girilen Artış Oranı: Yüzde 25

Kira Artış Tutarı: 3 bin 750 TL

Aylık Yeni Kira Tutarı: 18 bin 750 TL