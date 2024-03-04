Kamu çalışanlarının gözü birinci dereceye 3600 ek gösterge vaadinde

Kabine toplantısı başladı
Kabine toplantısı başladı
Bankadan Müjde! 40.000 TL Direkt Kredi!
Bankadan Müjde! 40.000 TL Direkt Kredi!
Sponsorlu İçerik
EFT uyanıklarına Maliye kıskacı! 'Kira' ve 'Diğer' seçeneği incelemede
EFT uyanıklarına Maliye kıskacı! 'Kira' ve 'Diğer' seçeneği incelemede
YKS geç başvuruları ne zaman başlayacak?
YKS geç başvuruları ne zaman başlayacak?
Ali Yalçın: Memurlarımızın ve emeklilerimizin kayıpları engellenmeli
Ali Yalçın: Memurlarımızın ve emeklilerimizin kayıpları engellenmeli
Emeklinin şimdiden garantilediği zam oranı belli oldu
Emeklinin şimdiden garantilediği zam oranı belli oldu
Önder Kahveci: Maaş zammından geriye yüzde 3 kaldı!
Önder Kahveci: Maaş zammından geriye yüzde 3 kaldı!
Şubat 2024'ün zam şampiyonu belli oldu
Şubat 2024'ün zam şampiyonu belli oldu
Kahramanmaraş'ta 4,4 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 4,4 büyüklüğünde deprem
Sınavlarda 'açık uçlu' soru dönemi başlıyor
Sınavlarda 'açık uçlu' soru dönemi başlıyor
İstanbul'a bir metro hattı daha geliyor
İstanbul'a bir metro hattı daha geliyor
Mart ayı kira artış oranı belli oldu
Mart ayı kira artış oranı belli oldu
Otomotiv satışları şubat ayı rekorunu kırdı
Otomotiv satışları şubat ayı rekorunu kırdı
Bakan Şimşek: KDV genel artışı olmayacak
Bakan Şimşek: KDV genel artışı olmayacak
Otogaza zam bekleniyor
Otogaza zam bekleniyor
Osmaniye'de 'Mahzen-3' operasyonu: 55 gözaltı
Osmaniye'de 'Mahzen-3' operasyonu: 55 gözaltı
Yerli firmalar ve küçük esnaf korundu
Yerli firmalar ve küçük esnaf korundu
Kabine toplanıyor: Masada ekonomi, terör ve atamalar var
Kabine toplanıyor: Masada ekonomi, terör ve atamalar var
TBMM'de seçim sonrası gündem yeni anayasa olacak
TBMM'de seçim sonrası gündem yeni anayasa olacak
'Sığınmacıların Ankara'da bir evi yaktığı' iddiası yalanlandı
'Sığınmacıların Ankara'da bir evi yaktığı' iddiası yalanlandı
Nevşehir'de zincirleme trafik kazasında 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
Nevşehir'de zincirleme trafik kazasında 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fahiş fiyatla mücadele açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fahiş fiyatla mücadele açıklaması
BBP lideri Destici: Kayyum uygulaması devam etmelidir
BBP lideri Destici: Kayyum uygulaması devam etmelidir
9 yıllık hasret sona erdi: Derbide zafer Galatasaray'ın
9 yıllık hasret sona erdi: Derbide zafer Galatasaray'ın
Muhalefet liderlerinden mülakatsız atama talebine destek
Muhalefet liderlerinden mülakatsız atama talebine destek
Malatya'da 4,4 büyüklüğünde deprem
Malatya'da 4,4 büyüklüğünde deprem
Kargodan tablet yerine taş çıktı
Kargodan tablet yerine taş çıktı
Gençler tarlaya girmiyor
Gençler tarlaya girmiyor
Çocuğunu doğurtan doktoru dolandırdı
Çocuğunu doğurtan doktoru dolandırdı
Ana sayfaHaberlerAna sayfaHaberler Maaş, Özlük Haklar ve Yasaklar

Kamu çalışanlarının gözü birinci dereceye 3600 ek gösterge vaadinde

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, 7. Dönem Toplu Sözleşmesinde kayıt altına alınan birinci dereceye gelen kamu çalışanlarına 3600 ek gösterge verilmesi vaadinin ivedilikle hayata geçirilmesini istedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Mart 2024 11:20, Son Güncelleme : 04 Mart 2024 11:17
Yazdır
Kamu çalışanlarının gözü birinci dereceye 3600 ek gösterge vaadinde

Tonbul, AA muhabirine, ek gösterge düzenlemesinin, Memur-Sen tarafından 6. Dönem Toplu Sözleşmesinde hüküm altına alındığını anımsatarak, bu doğrultudaki adımlarla 5,3 milyon kamu görevlisi ve emeklisinin ek göstergesinin düzenlendiğini ve emekli aylıklarında önemli artışlar yapıldığını söyledi.

Sonraki dönemde, birinci dereceye gelen kamu çalışanları için 3600 ek gösterge talebinde bulunduklarını belirten Hacı Bayram Tonbul, şunları kaydetti:

"Konfederasyonumuzun, birinci dereceye 3600 ek gösterge verilmesi yönündeki kararlılığı geçen yıl ağustos ayında imzalanan 7. Dönem Toplu Sözleşmesi'nde kayıt altına alınmıştı. Yüz binlerce kamu çalışanı, aradan geçen 6 ayda bu yönde gerekli adımların atılmasını dört gözle bekledi. Artık harekete geçilmesini bekliyoruz. Birinci dereceye gelen kamu çalışanları için 3600 ek gösterge düzenlemesi ivedilikle hayata geçirilmeli. Bunun yanında, tazminat yansıtma oranları düzenlenmeli ve ilave ödeme emekli aylıklarına yansıtılmalı."

- "Hem ikramiyeyi hem de aylığı yükseltecek"

Tonbul, birinci derecedeki kamu çalışanları ve memur emeklilerine 3600 ek gösterge verilmesinin gelir artışı sağlayacağını ifade ederek, şunları söyledi:

"Söz konusu düzenlemeden, birinci dereceye gelen kamu çalışanları ile geçmiş dönemde birinci dereceden emekli olan idari hizmetler ve teknik hizmetler sınıfındakiler faydalanacak. 3600 ek gösterge sayesinde mevcut emeklilerin emekli maaşı artacak, çalışmayı sürdüren kamu görevlilerinin ise hem emekli ikramiyesi hem de emekli aylığı yükselecek."

Çok sayıda memurun emekli olmak için birinci dereceye 3600 ek gösterge verilmesi vaadinin hayata geçirilmesini beklediğini aktaran Hacı Bayram Tonbul, "Birinci dereceye gelen kamu görevlilerine 3600 ek gösterge verilmesiyle çok sayıda kişi emekli olacaktır. Bu durum, memurların emeklilik hayaline kavuşmasını sağlayacağı gibi kamuda gençlerin istihdamının da önünü açacaktır." dedi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber