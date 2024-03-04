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Tarım Kredi'den ramazan kampanyası

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri (Tarım Kredi), ramazan ayı kampanyası kapsamında, tüm kooperatif market satış noktalarında 5 Mart-14 Nisan tarihlerinde fiyatları sabitleyecek ve tarımsal girdilerde indirim uygulayacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Mart 2024 11:30, Son Güncelleme : 04 Mart 2024 11:31
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Tarım Kredi'den ramazan kampanyası

Tarım Kredi, Türkiye genelindeki 4 binden fazla kooperatif market satış noktasında vatandaşların kaliteli ve güvenli ürünlere uygun fiyatla ulaşmasını sağlamak için Ramazan Bayramı sonuna kadar kampanya yürütecek.

Kampanya kapsamında, ülke tarımına ve enflasyonla mücadele sürecine katkı verilmesi amacıyla 5 Mart-14 Nisan tarihlerinde kooperatif market satış noktalarındaki tüm ürünlerde fiyatlara zam uygulanmayacak.

Yemlerde indirim

Öte yandan, Türkiye genelindeki 2 bine yakın Tarım Kredi kooperatifinde, motorin, zirai ilaç ve tohumda, kampanya süresince vade farkı uygulanmadan hasat sonu (31 Ağustos) vadeli satış yapılacak.

Karma hayvan yemlerinde ton başına yüzde 5'e varan indirim yapılacak ve indirim sonrasında oluşacak fiyatlar, kampanya dönemi süresince sabitlenecek. İndirime ek olarak söz konusu yem satışlarının üreticilere vade farkı uygulanmadan 4 ay vadeli yapılması sağlanacak.

Kimyevi gübrelerde ton başına yüzde 5'e varan indirim yapılacak ve indirim sonrasında oluşacak fiyatlara kampanya dönemi süresince herhangi bir zam uygulanmayacak.

Kampanya süresince piyasada daha düşük fiyat oluşması halinde, fiyatlar çiftçilerin lehine olacak şekilde tekrar düşürülecek.

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