Ataşehir'de akaryakıt tankerinde yangın: 1 ölü

Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi, Samandıra Caddesi üzerindeki bir dinlenme tesisinde bulunan akaryakıt tankerinde patyama meydana geldi. Kaynak yapımı sırasında meydana geldiği belirtilen patlamada 1 kişi ölürken 3 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu kaydedildi. Olay yerinde sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi,

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlk belirlemelere göre olayın, tesis içerisinde park halinde bulunan ve depo olarak kullanılan akaryakıt tankerine dış kaynak çalışması sırasında meydana gelen patlamadan kaynaklandığı değerlendirilmektedir. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir" denildi.