İtalyan devi Milan, Arda Güler'i istiyor

İtalya Seria A'da Hakan Çalhanoğlu, Zeki Çelik ve Kenan Yıldız gibi milli yıldızlar da yer alıyor.

Real Madrid'de yeterli süreyi bulamayan ve teknik direktör Carlo Ancelotti' nin "Gelişmesi için süre almalı" dediği Arda Güler İtalya'ya gidebilir.

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