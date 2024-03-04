Evin duvarı cephanelik çıktı

1 şüpheli hakkında 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna Muhalefet suçundan adli tahkikata başlandı.

Bir şüphelinin ikametinde yapılan aramada duvarın içinde cephanelik çıktı.

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