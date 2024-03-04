YKS geç başvuruları ne zaman başlayacak?

Buna göre 5-7 Mart tarihleri arasında adaylar, geç başvurularını gerçekleştirilebilecek.

ÖSYM, YKS başvurularına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, başvurusunu tamamlayamayan adaylar için geç başvuru tarihlerini duyurdu.

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