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YKS geç başvuruları ne zaman başlayacak?

ÖSYM Başkanlığı tarafından 8-9 Haziran'da uygulanacak 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) geç başvuruları yarın başlıyor.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 04 Mart 2024 13:37, Son Güncelleme : 04 Mart 2024 13:36
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YKS geç başvuruları ne zaman başlayacak?

1 Şubat'ta başlayan Yükseköğretim Kurumları Sınavı başvuruları, 26 Şubat günü saat 23.59'da sona erdi.

ÖSYM, YKS başvurularına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, başvurusunu tamamlayamayan adaylar için geç başvuru tarihlerini duyurdu.

Buna göre 5-7 Mart tarihleri arasında adaylar, geç başvurularını gerçekleştirilebilecek.

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