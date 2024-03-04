Gazze'de öldürülenlerin sayısı 30 bin 534'e yükseldi

Kabine toplantısı başladı
Kabine toplantısı başladı
Bankadan Müjde! 40.000 TL Direkt Kredi!
Bankadan Müjde! 40.000 TL Direkt Kredi!
Sponsorlu İçerik
EFT uyanıklarına Maliye kıskacı! 'Kira' ve 'Diğer' seçeneği incelemede
EFT uyanıklarına Maliye kıskacı! 'Kira' ve 'Diğer' seçeneği incelemede
YKS geç başvuruları ne zaman başlayacak?
YKS geç başvuruları ne zaman başlayacak?
Ali Yalçın: Memurlarımızın ve emeklilerimizin kayıpları engellenmeli
Ali Yalçın: Memurlarımızın ve emeklilerimizin kayıpları engellenmeli
Emeklinin şimdiden garantilediği zam oranı belli oldu
Emeklinin şimdiden garantilediği zam oranı belli oldu
Önder Kahveci: Maaş zammından geriye yüzde 3 kaldı!
Önder Kahveci: Maaş zammından geriye yüzde 3 kaldı!
Şubat 2024'ün zam şampiyonu belli oldu
Şubat 2024'ün zam şampiyonu belli oldu
Kahramanmaraş'ta 4,4 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 4,4 büyüklüğünde deprem
Sınavlarda 'açık uçlu' soru dönemi başlıyor
Sınavlarda 'açık uçlu' soru dönemi başlıyor
İstanbul'a bir metro hattı daha geliyor
İstanbul'a bir metro hattı daha geliyor
Mart ayı kira artış oranı belli oldu
Mart ayı kira artış oranı belli oldu
Otomotiv satışları şubat ayı rekorunu kırdı
Otomotiv satışları şubat ayı rekorunu kırdı
Bakan Şimşek: KDV genel artışı olmayacak
Bakan Şimşek: KDV genel artışı olmayacak
Otogaza zam bekleniyor
Otogaza zam bekleniyor
Osmaniye'de 'Mahzen-3' operasyonu: 55 gözaltı
Osmaniye'de 'Mahzen-3' operasyonu: 55 gözaltı
Yerli firmalar ve küçük esnaf korundu
Yerli firmalar ve küçük esnaf korundu
Kabine toplanıyor: Masada ekonomi, terör ve atamalar var
Kabine toplanıyor: Masada ekonomi, terör ve atamalar var
TBMM'de seçim sonrası gündem yeni anayasa olacak
TBMM'de seçim sonrası gündem yeni anayasa olacak
'Sığınmacıların Ankara'da bir evi yaktığı' iddiası yalanlandı
'Sığınmacıların Ankara'da bir evi yaktığı' iddiası yalanlandı
Nevşehir'de zincirleme trafik kazasında 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
Nevşehir'de zincirleme trafik kazasında 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fahiş fiyatla mücadele açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fahiş fiyatla mücadele açıklaması
BBP lideri Destici: Kayyum uygulaması devam etmelidir
BBP lideri Destici: Kayyum uygulaması devam etmelidir
9 yıllık hasret sona erdi: Derbide zafer Galatasaray'ın
9 yıllık hasret sona erdi: Derbide zafer Galatasaray'ın
Muhalefet liderlerinden mülakatsız atama talebine destek
Muhalefet liderlerinden mülakatsız atama talebine destek
Malatya'da 4,4 büyüklüğünde deprem
Malatya'da 4,4 büyüklüğünde deprem
Kargodan tablet yerine taş çıktı
Kargodan tablet yerine taş çıktı
Gençler tarlaya girmiyor
Gençler tarlaya girmiyor
Çocuğunu doğurtan doktoru dolandırdı
Çocuğunu doğurtan doktoru dolandırdı
Ana sayfaHaberler Dünya

Gazze'de öldürülenlerin sayısı 30 bin 534'e yükseldi

Gazze'de öldürülenlerin sayısı 30 bin 534'e, yaralananların sayısı ise 71 bin 920'ye yükseldi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Mart 2024 14:25, Son Güncelleme : 04 Mart 2024 14:23
Yazdır
Gazze'de öldürülenlerin sayısı 30 bin 534'e yükseldi

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 150 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte 124 Filistinliyi öldürdüğü belirtilen açıklamada, toplam can kaybının 30 bin 534'e yükseldiği aktarıldı.

Son saldırılarda 210 Filistinlinin yaralanmasıyla toplam yaralı sayısının ise 71 bin 920'ye çıktığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca İsrail'in Gazze'de son 24 saatte "13 katliam" gerçekleştirdiği, enkaz altında ve yol kenarlarında hala ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı vurgulandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber