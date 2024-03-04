BBP Genel Başkanı Destici'nin bulunduğu araç Tokat'ta kaza yaptı

Kazada, Destici ile araçta bulunan 3 kişi de yaralandı.

Hatipoğlu, Destici'nin yaralandığını ve Reşadiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığını, genel durumunun iyi olduğunu aktardı.

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