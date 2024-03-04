Kazada yaralanan Destici, Tokat'a sevk edildi

Okul kantinlerinde 'meyve ve çorba günü' etkinliği başlatıldı
Okul kantinlerinde 'meyve ve çorba günü' etkinliği başlatıldı
Bankadan Müjde! 40.000 TL Direkt Kredi!
Bankadan Müjde! 40.000 TL Direkt Kredi!
Sponsorlu İçerik
Kabine toplantısı başladı
Kabine toplantısı başladı
EFT uyanıklarına Maliye kıskacı! 'Kira' ve 'Diğer' seçeneği incelemede
EFT uyanıklarına Maliye kıskacı! 'Kira' ve 'Diğer' seçeneği incelemede
YKS geç başvuruları ne zaman başlayacak?
YKS geç başvuruları ne zaman başlayacak?
Ali Yalçın: Memurlarımızın ve emeklilerimizin kayıpları engellenmeli
Ali Yalçın: Memurlarımızın ve emeklilerimizin kayıpları engellenmeli
Emeklinin şimdiden garantilediği zam oranı belli oldu
Emeklinin şimdiden garantilediği zam oranı belli oldu
Önder Kahveci: Maaş zammından geriye yüzde 3 kaldı!
Önder Kahveci: Maaş zammından geriye yüzde 3 kaldı!
Şubat 2024'ün zam şampiyonu belli oldu
Şubat 2024'ün zam şampiyonu belli oldu
Kahramanmaraş'ta 4,4 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 4,4 büyüklüğünde deprem
Sınavlarda 'açık uçlu' soru dönemi başlıyor
Sınavlarda 'açık uçlu' soru dönemi başlıyor
İstanbul'a bir metro hattı daha geliyor
İstanbul'a bir metro hattı daha geliyor
Mart ayı kira artış oranı belli oldu
Mart ayı kira artış oranı belli oldu
Otomotiv satışları şubat ayı rekorunu kırdı
Otomotiv satışları şubat ayı rekorunu kırdı
Bakan Şimşek: KDV genel artışı olmayacak
Bakan Şimşek: KDV genel artışı olmayacak
Otogaza zam bekleniyor
Otogaza zam bekleniyor
Osmaniye'de 'Mahzen-3' operasyonu: 55 gözaltı
Osmaniye'de 'Mahzen-3' operasyonu: 55 gözaltı
Yerli firmalar ve küçük esnaf korundu
Yerli firmalar ve küçük esnaf korundu
Kabine toplanıyor: Masada ekonomi, terör ve atamalar var
Kabine toplanıyor: Masada ekonomi, terör ve atamalar var
TBMM'de seçim sonrası gündem yeni anayasa olacak
TBMM'de seçim sonrası gündem yeni anayasa olacak
'Sığınmacıların Ankara'da bir evi yaktığı' iddiası yalanlandı
'Sığınmacıların Ankara'da bir evi yaktığı' iddiası yalanlandı
Nevşehir'de zincirleme trafik kazasında 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
Nevşehir'de zincirleme trafik kazasında 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fahiş fiyatla mücadele açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fahiş fiyatla mücadele açıklaması
BBP lideri Destici: Kayyum uygulaması devam etmelidir
BBP lideri Destici: Kayyum uygulaması devam etmelidir
9 yıllık hasret sona erdi: Derbide zafer Galatasaray'ın
9 yıllık hasret sona erdi: Derbide zafer Galatasaray'ın
Muhalefet liderlerinden mülakatsız atama talebine destek
Muhalefet liderlerinden mülakatsız atama talebine destek
Malatya'da 4,4 büyüklüğünde deprem
Malatya'da 4,4 büyüklüğünde deprem
Kargodan tablet yerine taş çıktı
Kargodan tablet yerine taş çıktı
Gençler tarlaya girmiyor
Gençler tarlaya girmiyor
Ana sayfaHaberlerAna sayfaHaberler Adli Olaylar

Kazada yaralanan Destici, Tokat'a sevk edildi

Seçim çalışmaları için Tokat'ta bulunan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, geçirdiği trafik kazası sonucu yaralandı. Yaralanan Mustafa Destici, Reşadiye Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Tokat'a sevk edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'ye, geçirdiği trafik kazası nedeniyle geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Mart 2024 15:37, Son Güncelleme : 04 Mart 2024 15:59
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Vali Numan Hatipoğlu, AA muhabirine, Reşadiye ilçesinde mitinge katılacak Destici'nin içinde bulunduğu minibüsün ilçeye 15 kilometre mesafede kaza yaptığını belirtti.

Hatipoğlu, Destici'nin yaralandığını ve Reşadiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığını, genel durumunun iyi olduğunu aktardı.

Kazada, Destici ile araçta bulunan BBP Tokat İl Başkanı Mustafa Omalar ve 2 kişi de yaralandı.

Destici ile Omalar, Reşadiye Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Tokat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

BBP Reşadiye İlçe Başkanı Kemal Seylek, Destici'nin genel durumunun iyi olduğunu söyledi.

Seylek, "Genel Başkanımız Mustafa Destici'nin içinde bulunduğu minibüs, ilçe yakınlarında kaza yaptı. Başkanımızın durumu iyi. Tedavileri için Tokat'a sevk edildi." dedi.

Kazanın, Destici'nin içinde bulunduğu 06 BBP 001 plakalı makam aracının, Reşadiye-Tokat kara yolu Darıderesi mevkisinde yoldan çıkarak su kanalına düşmesi sonucu meydana geldiği öğrenildi.

Erdoğan'dan, BBP Genel Başkanı Destici'ye geçmiş olsun telefonu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, seçim çalışmaları için gittiği Tokat'ta trafik kazası geçiren BBP Genel Başkanı Destici ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Destici'ye geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber