Antalya'da 3.8 büyüklüğünde deprem

AFAD, Antalya'nın Demre ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem saat 14.14'te gerçekleşti.

Depremin derinliği 12.8 kilometre olarak ölçüldü.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.7 olarak geçti. Depremin derinliğini de 9.6 kilometre olarak ölçtü.