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KPSS-2024/5 yerleştirme sonuçları açıklandı

ÖSYM internet sitesinden KPSS-2024/5 yerleştirme sonuçları açıklandığını duyurdu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 04 Mart 2024 15:03, Son Güncelleme : 04 Mart 2024 15:10
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KPSS-2024/5 yerleştirme sonuçları açıklandı

ÖSYM internet sitesinden KPSS-2024/5 Sağlık Bakanlığının Sözleşmeli Sağlık Personeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçlarının açıklandığını duyurdu

ÖSYM'nin açıklamasının tamamı şu şekilde

21-28 Şubat 2024 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2024/5 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 04 Mart 2024 tarihinde saat 15.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

KPSS-2024/5 Yerleştirme Sonuçları

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