Geçici iş göremezlik ödeneği sözleşme ücretinden düşülmeli mi?

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 9'uncu maddesine göre; doğum izni sebebiyle Sosyal Güvenlik Kurumunca ödenen geçici iş göremezlik ödeneği ilgilinin ücretinden düşülür. 10'uncu maddesine göre; hastalık sebebiyle, Sosyal Güvenlik Kurumunca ödenen geçici iş göremezlik tazminatı ilgilinin ücretinden düşülür.

Dönemin Devlet Personel Başkanlığı'nın Milli Eğitim Bakanlığı'na vermiş olduğu 02.02.2018 tarih ve 24547073-045.00-E.816 sayılı görüş yazısında; hastalık sebebiyle SGK tarafından ödenen geçici iş göremezlik tazminatının sözleşmeli personelin ücretinden düşülmesi gerektiği mütalaa edilmiştir.

Dönemin Devlet Personel Başkanlığı'nın Milli Eğitim Bakanlığı'na vermiş olduğu 08.01.2019 tarih ve 24547073-045.00-E.189 sayılı görüş yazısında; iş göremezlik ücreti istirahat raporunun sonunda ödeneceğinden bu süre zarfında ilgilinin ücretinin ödenmesi gerektiği, aksi takdirde ilgililerin herhangi bir gelirden yoksun kalmasına yol açılacağı, bilhare ilgiliye iş göremezlik ödemesi yapılması halinde bunun ücretinden düşülmesi gerektiği mütalaa edilmiştir.

SGK Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün Milli Eğitim Bakanlığı'na vermiş olduğu 23.02.2019 tarih ve 57017886-204.03.01-E.3071085 sayılı görüş yazısında; kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanunun 4B maddesi kapsamında görev yapan personelin sağlık hizmet sunucularınca düzenlenmiş olan istirahat raporları için, maaşlarında herhangi bir kesinti yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın 5510 sayılı Kanunun 18'inci maddesi gereğince geçici iş göremezlik ödeneklerinin Kurumlarınca (SGK) ödenmektedir denilmiştir.

Sonuç olarak; sözleşmeli personel olarak istihdam edilen personele hastalıkları nedeniyle tek hekim veya sağlık kurulu tarafından verilen hastalık raporlarına istinaden Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 3.günden başlamak üzere verilen geçici iş göremezlik ödenekleri sözleşmeli personelin ücretinden düşülmektedir. Başka bir ifade ile, örneğin sözleşmeli personelin ücreti 40.000 TL, SGK tarafından sözleşmeli personele ödenen geçici iş göremezlik ödeneği 4.000 TL olduğu kabul edilirse, İdare sözleşmeli personelin ücretinden SGK tarafından ödenen ve belgelendirilen 4.000 TL tutarını ilgili ayda düşme imkanı varsa düşecek veya ilgili ayda düşme imkanı yoksa takip eden ayda bu tutarı düşecektir.

