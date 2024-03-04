Kiracının kiraya verdiği evde 27 yatak çıktı

Erdoğan: Çalışanlarımızın ve emeklilerimizin gelirlerini artıracağız
Erdoğan: Çalışanlarımızın ve emeklilerimizin gelirlerini artıracağız
Bankadan Müjde! 40.000 TL Direkt Kredi!
Bankadan Müjde! 40.000 TL Direkt Kredi!
Sponsorlu İçerik
Halk eğitim müdür yardımcısına 'başörtüsüne hakaret' soruşturması
Halk eğitim müdür yardımcısına 'başörtüsüne hakaret' soruşturması
'CHP milletvekilinin odasında para dolu poşet bulundu' iddiasına inceleme
'CHP milletvekilinin odasında para dolu poşet bulundu' iddiasına inceleme
Uzmanı uyardı: Sıcaklıklar 10 derece düşecek
Uzmanı uyardı: Sıcaklıklar 10 derece düşecek
Kazada yaralanan Destici'nin sağlık durumuna dair açıklama
Kazada yaralanan Destici'nin sağlık durumuna dair açıklama
Okul kantinlerinde 'meyve ve çorba günü' etkinliği başlatıldı
Okul kantinlerinde 'meyve ve çorba günü' etkinliği başlatıldı
EFT uyanıklarına Maliye kıskacı! 'Kira' ve 'Diğer' seçeneği incelemede
EFT uyanıklarına Maliye kıskacı! 'Kira' ve 'Diğer' seçeneği incelemede
YKS geç başvuruları ne zaman başlayacak?
YKS geç başvuruları ne zaman başlayacak?
Ali Yalçın: Memurlarımızın ve emeklilerimizin kayıpları engellenmeli
Ali Yalçın: Memurlarımızın ve emeklilerimizin kayıpları engellenmeli
Emeklinin şimdiden garantilediği zam oranı belli oldu
Emeklinin şimdiden garantilediği zam oranı belli oldu
Önder Kahveci: Maaş zammından geriye yüzde 3 kaldı!
Önder Kahveci: Maaş zammından geriye yüzde 3 kaldı!
Şubat 2024'ün zam şampiyonu belli oldu
Şubat 2024'ün zam şampiyonu belli oldu
Kahramanmaraş'ta 4,4 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 4,4 büyüklüğünde deprem
Sınavlarda 'açık uçlu' soru dönemi başlıyor
Sınavlarda 'açık uçlu' soru dönemi başlıyor
İstanbul'a bir metro hattı daha geliyor
İstanbul'a bir metro hattı daha geliyor
Mart ayı kira artış oranı belli oldu
Mart ayı kira artış oranı belli oldu
Otomotiv satışları şubat ayı rekorunu kırdı
Otomotiv satışları şubat ayı rekorunu kırdı
Bakan Şimşek: KDV genel artışı olmayacak
Bakan Şimşek: KDV genel artışı olmayacak
Otogaza zam bekleniyor
Otogaza zam bekleniyor
Osmaniye'de 'Mahzen-3' operasyonu: 55 gözaltı
Osmaniye'de 'Mahzen-3' operasyonu: 55 gözaltı
Yerli firmalar ve küçük esnaf korundu
Yerli firmalar ve küçük esnaf korundu
Kabine toplanıyor: Masada ekonomi, terör ve atamalar var
Kabine toplanıyor: Masada ekonomi, terör ve atamalar var
TBMM'de seçim sonrası gündem yeni anayasa olacak
TBMM'de seçim sonrası gündem yeni anayasa olacak
'Sığınmacıların Ankara'da bir evi yaktığı' iddiası yalanlandı
'Sığınmacıların Ankara'da bir evi yaktığı' iddiası yalanlandı
Nevşehir'de zincirleme trafik kazasında 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
Nevşehir'de zincirleme trafik kazasında 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fahiş fiyatla mücadele açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fahiş fiyatla mücadele açıklaması
BBP lideri Destici: Kayyum uygulaması devam etmelidir
BBP lideri Destici: Kayyum uygulaması devam etmelidir
9 yıllık hasret sona erdi: Derbide zafer Galatasaray'ın
9 yıllık hasret sona erdi: Derbide zafer Galatasaray'ın
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Kiracının kiraya verdiği evde 27 yatak çıktı

İstanbul Avcılar'da bir ev sahibi, kaçak çalışan emlakçı vasıtasıyla evini kiraya verdi. Kiralayan da bir başkasına kiraladı. Binadan gelen şikayetler sonrası daireye gelen polisler, 27 yatak konulan evde çok sayıda yabancı uyruklunun kaldığını tespit etti.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 04 Mart 2024 17:34, Son Güncelleme : 04 Mart 2024 17:53
Yazdır
Kiracının kiraya verdiği evde 27 yatak çıktı

Avcılar'da bir ev sahibi 4 katlı binanın 2. katındaki 3 odalı dairesini, kaçak çalılştığı iddia edilen emlakçı aracılığıyla kiraya verdi.

Bu kişi ise, daireyi bir başkasına kiraya verdi. Daireyi son kiralayan kişi evdeki 3 odaya ve arka taraftaki balkona yataklar yerleştirdi. Bu yatakları da günlük ve kısa süreliğine yüksek fiyatlarla kiralamaya başladı.

Her odada 10 yatak bulunan daireyle ilgili şikayetler artınca ev sahibi İstanbul Emlakçılar Odası'nı arayarak yardım istedi. Haber verilmesi üzerine daireye gelen polis ekipleri ev sahibiyle kiracı arasında sözleşme olması nedeniyle işlem yapmadan daireden ayrıldı.

Polis bir ayda 20 kez baskın yaptı

Daireye gelen İstanbul Emlakçılar Odası Yönetim Kurulu üyesi Arzu Pul, "Avcılar'da genelde yabancı emlakçıların kiralık daire verdikleri zaman kiracı ve ev sahib ihtilafa düşüyor. Dün akşam ev sahibi beni arıyor. Bir yabanvı emlakçının dairesini kiraya verdiğini daire içinde 27 kişinin kaldığını, bunların kimliklerinin olmadığını, 1 ayda polisin 20 kez baskın yaptığını dile getirdi. Nasıl çıkartabileceğini sordu. Avcılar'da herhangi bir sorun oluştuğu zaman bize geliyorlar. Biz de elimizden geldiğince çözüm bulmaya çalışıyoruz" dedi.

Pul, "Dün akşam olay yerine gittik. 27 kişi aynı evdeydi.Polis çağırmasını söyledik. Polis geldi hernangi birşey yapmadı çünkü evde kimse yoktu. Balkonda bile yatak var. Kaçak barındırıyorlar. Kontrat olduğu için birşey yapamıyorlar. Yasalara göre işlem yapılabilmesi için kaçakların olay yerinde tespit edilmesi gerekiyordu. İçeride kimse olmadığı için bir çözüm olmadı. Dairenin kötü kullanımına bağlı olarak aşağıya su aktı. Aşağıdaki dairede kısa devreden yangın çıktı. Daireye girenin çıkanın haddi hesabı yok. Yüksek rakamlara kiraya vererek böle sorunlarla karşılaşıyorlar. Kontrat yaptıktan sonra herhangibir şey yapma durumu yok ev sahibinin. İsterse apartman kurallarına aykırı davransın isterse yasaları delsin, o kontrat bitene kadar o kiracıyı dairede çıkaramaz" diye konuştu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber