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Uzmanı uyardı: Sıcaklıklar 10 derece düşecek

Meteoroloji Hava Tahmin Uzmanı Yusuf Ziya Yavuz, sıcaklıkların yurt genelinde 10 derece kadar düşeceğini ve bütün haftanın yağışlı geçeceğini bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Mart 2024 17:43, Son Güncelleme : 04 Mart 2024 17:55
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Uzmanı uyardı: Sıcaklıklar 10 derece düşecek

Yavuz, Meteoroloji Genel Müdürlüğünde AA muhabirine, yurt genelinde görülecek hava sıcaklıklarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Batı bölgelerinde yarın sabah başlayacak yağışların 5 günlük periyotta yurdun büyük bölümünde görüleceğini belirten Yavuz, "Batı bölgelerindeki yağışların gök gürültülü sağanak şeklinde olması beklenirken, çarşambadan itibaren kuzeyden gelen yeni bir yağışlı havanın etkisiyle sıcaklıklarının düşmesini, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu bölgesinin yükseklerinde karla karışık yağmurla kar yağışının görülmesini bekliyoruz." dedi.

Ege'nin güneyi, Akdeniz'in batısı ve İç Anadolu'nun güneyinde yarın kuvvetli lodosun etkili olacağını bildiren Yavuz, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Yağışların hafta sonu Doğu Anadolu'da görülmesinin ardından yurdu terk edeceğini ve yeni bir sistemin görüleceğini ifade eden Yavuz, şunları söyledi:

"Sıcaklıklar şu an mevsim normallerinin üstünde ancak çarşamba gününden itibaren düşüşler başlıyor. Perşembe ve cuma günü sıcaklıklar mevsim normallerinde olacak, hafta sonu ise mevsim normallerinin altına düşecek. İlk değerlendirmelere göre mart ayı adeta kapıdan baktıracak. Yurt genelinde 10 derece gibi hızlı bir sıcaklık düşüşü görülebilecek. Mevsim geçişlerinde vatandaşlarımız sıcak havayı görünce rahatlıyorlar ama bahara aldanmamak gerekiyor. Çarşambadan itibaren hava durumuna dikkat etmek gerekiyor."

- 3 büyükşehirde hava durumu

Ankara'da hafta boyunca görülecek yağışların gün içerisinde aralıklı olacağını ve etkisini kaybedeceğini belirten Yavuz, perşembe ve cuma günü özellikle Kızılcahamam gibi kuzey ilçelerde kar yağışı ihtimali olduğunu söyledi.

Yavuz, "Ankara'da hava sıcaklığı 18 derece iken sıcaklık hafta sonu 8 dereceye kadar düşecek. Gece sıcaklıklarının ise 4 dereceden eksi 2'ye kadar düşmesini bekliyoruz." dedi.

İstanbul'da dört gün boyunca yağış görüleceğini dile getiren Yavuz, sıcaklıkların gündüz 15-16 dereceden 10 dereceye, gece ise 8-10 dereceden 4 dereceye kadar ineceğini aktardı.

İzmir'de de dört gün boyunca aralıklarla yağış görüleceğini bildiren Yavuz, gündüz ve gece sıcaklıkların 7-8 derece kadar düşeceğini kaydetti.

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