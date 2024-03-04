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MİT Başkanı Kalın ABD'de

Milli İstihbarat Başkanı İbrahim Kalın, temaslarda bulunmak üzere ABD'ye gitti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Mart 2024 18:54, Son Güncelleme : 04 Mart 2024 18:56
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MİT Başkanı Kalın ABD'de

İstihbarat yetkilileri ile görüşecek olan MİT Başkanı Kalın, Beyaz Saray'da, Kongre'de ve Dışişleri'nde de temaslarda bulunacak.

MİT Başkanı Kalın'ın gündeminde, ikili ilişkilerin yanı sıra PKK, FETÖ, DEAŞ gibi terör örgütleri ile mücadele yer alıyor.

İbrahim Kalın, Irak ve Suriye alanının yanı sıra Gazze'de savaşın durdurulması ve ateşkes için müzakereler üzerine de görüşmelerde bulunacak.

Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaş ile Kafkaslar konusu da görüşmede ele alınacak.

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