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EFT uyanıklarına Maliye kıskacı

Maliye, son yılların en kapsamlı çalışmasıyla kira gelirlerinin tümünü vergilendirmeyi amaçlıyor. Mart ayında bir önceki yıla ait kira gelirleri için beyanname verilmesi gerekiyor. Vergi denetimleri sırasında bazı normal para transferlerinin EFT masrafı ödememek için "Kira" işaretlendiği anlaşıldı. Bu şekilde ödeme tahsil edenler şimdi ev sahibi olmadığını veya kira geliri bulunmadığını ispatla uğraşıyor.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 04 Mart 2024 21:40, Son Güncelleme : 04 Mart 2024 21:43
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EFT uyanıklarına Maliye kıskacı

Para transferlerinde ödemeye ilişkin seçenekleri yanlış seçilmesi veya ilgisiz seçenek ödeme yapılması sorun yaratmaya başladı. Maliye Bakanlığı, 1 milyon 300 bin ile 2 milyon arasında olduğu tahmin edilen kiralık konutların tümünden elde edilen geliri vergilendirmeye çalışıyor.

Banka transferlerinde ödeme türünün "Kira" seçildiği bütün işlemler inceleniyor. İnceleme sırasında bazı ilgisiz ödemelerin de kira olarak gösterildiği anlaşıldı. Konu incelenince, kira ödemelerinde EFT alınmadığını gören bazı vatandaşların, ödemelerini bu seçenekle yaptığı belirlendi. Bu şekilde ödeme kabul edenler şimdi aksini ispata çalışıyor.

Maliye, incelemeleri sırasında, tapu kayıtları, Mernis kayıtları ve banka kayıtlarını karşılaştırmalı ele alıyor. Kirada evi olduğu halde gelir beyan etmeyenlere, nüfus kayıt sistemine bakılarak, evinde oturanın kim olduğu soruluyor ve beyanname vermesi isteniyor.

Bakanlık, kira gelirlerini gizlemek için banka üzerinden "Diğer" seçeneğiyle tahsil edenleri de takibe aldı ve şu an bu seçenekle yapılan düzenli ödemelerin tümü kira geliri olarak ele alınıyor.

Maliye Bakanlığı tarafından 2008'da yayınlanan genel tebliğe göre konut kiralarında aylık kira ödemesinin 500 Türk Lirasının üzerinde olması durumunda bu ödeme banka veya Posta ve Telgraf Teşkilatı aracılığıyla gerçekleştirilmeli.

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