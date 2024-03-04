AFAD: Ekiplerimizin Çanakkale'de saha tarama çalışmaları devam etmektedir
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Çanakkale'nin Yenice ilçesinde meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki deprem sonrası ekiplerin saha tarama çalışmalarının devam etttiğini açıkladı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 04 Mart 2024 22:20, Son Güncelleme : 04 Mart 2024 22:32
AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Çanakkale ilimizin Yenice ilçesinde saat 21.38'de meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Ekiplerimiz teyakkuz halinde olup, saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" ifadeleri kullanıldı.