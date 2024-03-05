TEM Otoyolu'ndaki kazada 5 kişi hayatını kaybetti

Kazanın ardından yol tek yönlü olarak trafiğe kapatılırken olay yerinde inceleme devam ediyor.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

İddiaya göre saat 03.00 civarında Kurtköy Kavşağı Sultanbeyli istikametinde seyir halindeki bir otomobil, otoyoldan bariyerleri aşıp karşıya geçmeye çalışan yayalara çarptı.

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