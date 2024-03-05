TEM Otoyolu'ndaki kazada 5 kişi hayatını kaybetti
TEM Otoyolu'nda bir otomobilin otoyoldan geçmeye çalışanlara çarptığı kazada 5 kişi hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Mart 2024 07:14, Son Güncelleme : 05 Mart 2024 08:53
İddiaya göre saat 03.00 civarında Kurtköy Kavşağı Sultanbeyli istikametinde seyir halindeki bir otomobil, otoyoldan bariyerleri aşıp karşıya geçmeye çalışan yayalara çarptı.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.
İlk belirlemelere göre olayda 5 kişi hayatını kaybetti.
Kazanın ardından yol tek yönlü olarak trafiğe kapatılırken olay yerinde inceleme devam ediyor.