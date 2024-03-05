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Kazara kendini vuran polis memuru öldü

İzmir'in Bornova ilçesinde, polis İlker Çulha beylik tabancasını temizlerken silahın kazara ateş alması sonucu hayatını kaybetti.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 05 Mart 2024 07:39, Son Güncelleme : 05 Mart 2024 07:40
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Kazara kendini vuran polis memuru öldü

Bornova ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi'nde İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru İlker Çulha, beylik tabancasının bakımını yaptığı sırada silah kazara ateş aldı.

Çulha, kasık bölgesine isabet eden kurşunla yaralanırken ihbar üzerine eve sağlık ekipleri geldi.

Yapılan ilk müdahalenin ardından İlker Çulha, ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Burada tedaviye alınan Çulha, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çulha'nın ölüm haberini ailesi ve meslektaşları acil servisin önünde sinir krizi geçirdi. Çulha'nın cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, polis ekipleri olayın yaşandığı evde incelemelerde bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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