Dolandırıcılar 'yardım' yalanıyla kandırıyor! Ramazan ayını alet ettiler

Türkiye Gazetesi'nden Kaan Zenginli'nin haberine göre Dini ve manevi duyguların yükseldiği mübarek ramazan ayı, dolandırıcıların hedefi haline geldi. Birçok kişiye 'Ramazan ayı yardım çeki kazandınız' mesajları ve mailleri gitmeye başladı. Gelen mesajlardaki linklerin tıklanması durumunda ise banka hesaplarının boşaltıldığı ifade edildi. Ayrıca 'İnsanlara Yardım Vakfı' gibi sahte dernekler isimleri ile açılan internet siteleri aracılığıyla zekat ve fitre toplandığı tespit edildi. Bazı dolandırıcıların ise kapı kapı dolaşarak belediyelerden geldiklerini belirterek yardım topladıkları ortaya çıktı. Konuyla ilgili uzmanlar özellikle ramazan aylarında vatandaşların dini duygularının suiistimal edildiğini belirterek "Yardım çeki mesajlarına itibar etmeyin. Sahte vakıf ve sitelere zekat ve fitre vermeyin, belediyeden geldiklerini söyleyenlere yardımda bulunmayın" uyarısında bulunuyor.

SİSTEM NASIL İŞLİYOR

İlk yöntemde dolandırıcılar mesaj veya mail yoluyla 'Ramazan ayı yardım çeki kazandınız' diyerek size ulaşıyor. Gelen iletide PTT, belediye veya büyük şirketlerin ismi bulunuyor. Yardımı alabilmek için alttaki linki tıklamanız gerektiği söyleniyor. Devamında açılan sayfada sizden TC kimlik numaranı dahil kişisel bilgileriniz isteniyor. Bu formu doldurup 'onayla' butonuna bastığınızda cep telefonunuz ya da bilgisayarınıza bir casus yazılım iniyor. Bu yazılım ile cep telefonunuz ve bilgisayarının dışarıdan müdahaleye açık hale geliyor. Ardından kişisel bilgilerini kullanan vurguncular banka hesaplarınızı boşaltabiliyor ya da kredi kart bilgileriniz ile alışveriş yapabiliyor.

HER MESAJA TIKLAMAYIN

Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Adli Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık "Özellikle ramazan gibi manevi dönemler bu fırsatçıların ekmeğine yağ sürüyor. Yardım yalanıyla insanları kandıranlar vatandaşların hesaplarını boşaltabiliyor. Telefonunuza her gelen mesajı dikkate almayın. Yardım adı altında atılan linklere tıklamayın. Hiçbir kurum sizden banka hesap bilgileriniz veya TC kimlik numaranız gibi kişisel bilgileri mesaj veya e-Posta yoluyla talep etmez. Bu tür taleplere karşı dikkatli olun" dedi.

FİTRE VE ZEKAT TOPLANIYOR

Bir diğer yöntem ise sahte yardım kuruluşları. Sahte vakıf isimleri ile internet siteleri açılıyor. Bu sitelere diğer yardım kuruluşlarından alınan sahte video ve görüntüler konuluyor. Çeşitli isimlerde kurulan bu sitelerde IBAN numaraları yazıyor. Vatandaşların bu banka hesaplarına zekat ve fitre yatırılabileceği ifade ediliyor. Yine bir başka yöntemde ise dolandırıcılar kapı kapı dolaşarak yardım topluyor. Kendilerini belediye çalışanı olarak gösteren bu sahtekarlar, kimsesizler derneği veya çocuk yetiştirme yurtlarına yardım topladıklarını belirtiyorlar. Verilen para karşılığında ise sahte bir makbuz kesiyorlar.

SAHTE MESAJLARA KARŞI NASIL TEDBİR ALABİLİRSİNİZ?

Şüpheli mesajlara tıklamayın: PTT, Belediyeler veya büyük şirketlerden gelen mesajlara tıklamadan önce resmi kaynaklardan teyit edin.

Kişisel bilgilerinizi paylaşmayın: Hiçbir kurum sizden banka hesap bilgileriniz veya TC kimlik numaranız gibi kişisel bilgileri mesaj veya e-Posta yoluyla talep etmez. Bu tür taleplere karşı dikkatli olun.

Telefonunuzu güncel tutun: Telefonunuzun işletim sistemini ve uygulamaları güncel tutarak güvenlik açıklarını kapatın.

Güvenlik yazılımı kullanın: Telefonunuzda güncel bir antivirüs veya güvenlik yazılımı kullanın.

Tıkladığınız linklere dikkat edin: Tıkladığınız linklerin sizi güvenilir bir web sitesine yönlendirdiğinden emin olun.

Şikayet edin: Şüpheli bir durumla karşılaşırsanız bankanıza veya kolluk kuvvetlerine bildirin.

Her telefona güvenmeyin: Tanımadığınız kişilerden gelen telefon görüşmelerine veya mesajlara itibar etmeyin.

DOLANDIRICILIK MAĞDURU OLDUYSANIZ BUNLARI YAPIN

Hemen bankanıza ve kolluk kuvvetlerine bildirin.

Bankanızla iletişime geçerek hesabınızı bloke edin.

Dolandırıcılık olayına dair tüm delilleri (mesajlar, e-Postalar, banka işlemleri vb.) saklayın.

Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunun.