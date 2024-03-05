Türkiye'den Gazze'ye sağlık malzemesi desteği
Milli Savunma Bakanlığı, Gazze'deki ihtiyaç sahipleri için hazırlanan sağlık malzemelerinin A400M tipi uçak ile dün Ürdün'e ulaştırıldığını bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Mart 2024 08:23, Son Güncelleme : 05 Mart 2024 08:24
Bakanlıktan yapılan açıklamada, uçağa yerleştirilen malzemelerin görüntüleri paylaşılarak, "Gazzeli kardeşlerimiz için hazırlanan sağlık malzemeleri, Kayseri'deki 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığımızdan havalanan A400M tipi uçak ile Ürdün'e ulaştırıldı." ifadeleri kullanıldı.