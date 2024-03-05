Türkiye'den Gazze'ye sağlık malzemesi desteği

Bakanlıktan yapılan açıklamada, uçağa yerleştirilen malzemelerin görüntüleri paylaşılarak, "Gazzeli kardeşlerimiz için hazırlanan sağlık malzemeleri, Kayseri'deki 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığımızdan havalanan A400M tipi uçak ile Ürdün'e ulaştırıldı." ifadeleri kullanıldı.

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