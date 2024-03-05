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Bakan Fidan, ramazanda ateşkesi görüşecek

Antalya'da birçok görüşme yapan Bakan Fidan, bugün Cidde'de İslam İş Birliği Teşkilatının Gazze konulu Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısına katılacak. Bu arada, Milli İstihbarat Başkanı İbrahim Kalın da temaslarda bulunmak üzere ABD'ye gitti.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 05 Mart 2024 09:02, Son Güncelleme : 05 Mart 2024 09:03
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Bakan Fidan, ramazanda ateşkesi görüşecek

Türkiye Gazetesi'nden Yeşim Eraslan'ın haberine göre Antalya Diplomasi Forumu'nda 148 ülkeden yaklaşık 4 bin 700 kişiyi ağırlayan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, diplomasi trafiğine hız kesmeden devam ediyor. Fidan, ABD'ye giderek mevkidaşı Antony Blinken ile görüşecek. Blinken ile şubat ayında Brezilya'nın Rio de Janeiro şehrinde düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda yüz yüze bir araya gelen Bakan Fidan, ikinci görüşmesini de 6-7 Mart tarihlerinde Washington'da gerçekleştirecek.

Görüşmenin, Türkiye-ABD Stratejik Diyalog Mekanizması çerçevesinde yapılacağı öğrenildi. Türkiye'nin hem Ukrayna hem de Rusya ile doğrudan teması olan tek NATO üyesi ülke konumunda olduğuna dikkat çekilirken, Antalya Diplomasi Forumu'nda Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile buluşan Fidan'ın, Blinken görüşmesinde de Rusya-Ukrayna savaşını değerlendirmesi bekleniyor. Tahıl koridoru ile alakalı gelişmeleri aktaracak olan Fidan'ın, ABD'li Bakana Karadeniz'in güvenliğinin Türkiye için hayati bir mesele olduğu, burada gerilimi artıracak herhangi bir adıma izin verilmeyeceğini ileteceği öğrenildi.

Kahire'de ABD, İsrail, Mısır ve Hamas'ın katılımıyla devam eden müzakere sürecinin de değerlendirmesinin beklendiği Fidan-Blinken görüşmesinde, Gazze'de ateşkes konusunun ele alınması, yaklaşan kutsal ramazan ayı boyunca çatışmalara ara verilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunulması planlanıyor. Filistin'in ramazan ayını çatışmasız bir ortamda geçirmesinin ilk hedef olduğuna dikkat çekiliyor.

Bakan Fidan'ın ayrıca Suriye'deki gelişmeleri gündeme getirerek, Blinken'e, ABD-PKK iş birliğinin Ankara tarafından kabul edilemez olduğunu ifade edeceği belirtiliyor. Görüşmede ayrıca enerji yatırımları ve ticaretin artırılması konularının da masada olması öngörülüyor.

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