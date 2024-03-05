Emekliye yeni zam hesabı

Sabah Gazetesi'nden Faruk Erdem'in haberine göre Milyonlara Ocak ayında yapılan enflasyon ve refah payı artışlarının yansıtıldığı emekli maaşları ödenmeye devam ediyor. 2024 yılının 2. emekli maaşı zammı Temmuz ayında belli olacak. Emekliye zam düzenlemesi için 2 kritik enflasyon verisi açıklandı.

Milyonlarca emekliye Ocak ayında yapılan enflasyon ve refah payı artışlarının yansıtıldığı maaşlar ödenmeye devam ediyor. Buna göre memur emeklileri yüzde 49,25 oranında zam ve enflasyon farkı alırken SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 37,57 çıkan altı aylık enflasyon oranına 11,68 puan refah payı eklenerek yüzde 49,25 artış yapılmıştı.

Böylece yüzde 49,11 yapılan asgari ücret artışıyla birlikte tüm memurların ve emeklilerin zam oranları da yüzde 49,25 rakamında eşitlenmiş oldu. Bu arada taban maaş da yüzde 33 artırılarak 7.500 TL'den 10 bin liraya çıkartıldı.

Emekliler bu yine maaşları 6 ay boyunca alacaklar ve yılın ikinci yarısından itibaren maaşları yeniden belirlenecek. Temmuz ayında yapılacak artışları da yine enflasyon rakamları belirleyecek. Açıklanan Şubat ayı enflasyonuna göre emekliler ve memurlar için 2 aylık enflasyon oranı 11,54 çıktı.

Bu orana 4 aylık veri daha ekleniyor. Bilindiği gibi SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıklarına 6 aylık enflasyonu eklenirken memurlar ve memur emeklileri için yüzde 10 oranında Temmuz ayı için toplu sözleşme artışı var. Onlar da Ocak'ta yapılan yüzde 15'lik toplu sözleşme artışının üzerinde oluşan enflasyonu fark olarak alacaklar.

MERKEZ BANKASI O RAKAMI AÇIKLADI

İki aylık enflasyona göre kesinleşen 11,54'lük enflasyon SSK ve Bağ-Kur emeklileri için enflasyon artışı anlamı taşıyor. Ancak henüz yüzde 15'lik Ocak artışını aşmadığı için memurlar ve memur emeklileri için bir fark oluşmamış durumda. Fakat 6 ayın sonunda bu farkın oluşması bekleniyor.

Bu arada Merkez Bankası enflasyon raporu açıklarken özellikle Mayıs ayında enflasyonun en yüksek noktaya ulaşacağını ve yıllık enflasyonun yüzde 73'ü bulabileceği öngörüsünde bulunmuştu. İşte bu yüzde 73 oranındaki öngörü bize Temmuz zamlarıyla ilgili önemli bir ipucunu da vermiş oldu.

TEMMUZ EMEKLİ ZAMMI YÜZDE KAÇ OLACAK?

Merkez Bankası'nın bu öngörüsünden yola çıkarak hesaplama yaptığımızda Mayıs ayı itibariyle 5 aylık enflasyonun yüzde 21 olacağı görülüyor. Bunun üzerine eklenecek Haziran enflasyonu ile birlikte rakamın yüzde 22-24 aralığında çıkması bekleniyor. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklisinin kök aylığına yüzde 22-24 aralığında enflasyon artışı yapılmış olacak.

Bunun üzerine refah payı eklenmesi de gündemde. Ayrıca taban maaşların da artırılması yine Temmuz'da gerçekleşecek. Memur ve memur emeklileri açısından bakıldığında ise 5 aylık enflasyona göre enflasyon farkı 5,24 olacak. Yüzde 22-24 aralığında çıkacak 6 aylık enflasyona göre ise memur emeklilerinin farkı yüzde 6,09 ile 7,83 aralığında oluşacak.

Böylece toplu sözleşmeden kaynaklı yüzde 10 artışa ilaveten memur emeklilerinin artış oranı yüzde 16,70-18,61 aralığında gerçekleşecek. Aynı oranlar memurlar için de geçerli olacak.

REFAH PAYI VE EŞİTLEME OLUR MU?

Bilindiği gibi Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranları yüzde 37,57 ile memur emeklilerinin 11.68 puan gerisinde kalmıştı. Hükümet bu açığı kapatarak tüm emeklilerin yüzde 49,25 almasını sağladı. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklilerine refah payı verildi.

Temmuz'da ise memur emeklilerinin oranı SSK ve Bağ-Kur'luların zam oranının gerisinde kalacak. Buradaki fark yaklaşık 6 puanı bulacak. Bu durumda memur emeklisinin zam oranının da yukarı çekilerek diğer emeklilerle eşitlenmesi de söz konusu olabilir. Aynı şekilde her iki emekli kesimine refah payı eklemesi de söz konusu olabilir. Bu kararlar Temmuz ayında açıklanacak Haziran enflasyonu ile belli olacak 6 aylık oranı göre şekillenecek.

İŞTE MERKEZ BANKASI YÜZDE 73 ÖNGÖRÜSÜNE GÖRE HESAPLAR

*5 aylık enflasyon: %21,03

*SSK ve Bağ-Kur emeklisi artışı: %21,03

*Memur ve emeklisi enflasyon farkı: %5,24

*Memur ve emeklisi artışı: %15,77

6 AYLIK ENFLASYON %22 ÇIKARSA

*SSK ve Bağ-Kur emeklisi artışı: %22

*Memur ve emeklisi enflasyon farkı: %6,09

*Memur ve emeklisi artışı: %16,70

6 AYLIK ENFLASYON %24 ÇIKARSA

*SSK ve Bağ-Kur emeklisi artışı: %24

*Memur ve emeklisi enflasyon farkı: %7,83

*Memur ve emeklisi artışı: %18,61