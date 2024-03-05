MİT'ten MOSSAD'a bir darbe daha
Milli İstihbarat Teşkilatı ve İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nün düzenlediği ortak operasyonla, edindikleri bilgileri İsrail istihbarat servisi MOSSAD'a satan 7 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınan kişilerden birinin TV'lerde sabah programlarına katılan ve
eski bir kamu personeli olan Hamza Turhan AYBERK olduğu tespit edildi.
MİT, yaptığı çalışmalar kapsamında, özel dedektif AYBERK'in para karşılığı MOSSAD'a bilgi sızdırdığını belirledi. AYBERK'in, aldığı talimatlar üzerine Türkiye'deki Orta Doğulu şahıs ve şirketler hakkında bilgi derlediği
tespit edildi.
Eski bir kamu görevlisi olan ve özel dedektiflik yapan AYBERK'in, MOSSAD'a
bilgi temin etmek için aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu şahıslardan
ekip kurduğu belirlendi.
MOSSAD Tarafından Belgrad'da Eğitildi
MOSSAD'ın Victoria kod adlı ajanı aracılığı ile özel dedektif Hamza Turhan
AYBERK ile temasa geçtiği tespit edildi. AYBERK, İsrail Gizli Servisi tarafından
önce basit işlerde kullanıldı.
2019'da yılında Belgrad'da AYBERK'e yapılacak işlerle ilgili MOSSAD tarafından
eğitim verildi. AYBERK, MOSSAD'ın yönlendirmesiyle gizli haberleşme uygulamaları
kullandı. Resmi kayıtlara yansımaması için ödemeleri kripto para üzerinden aldı.
Tehdit ve Takip de Yaptı
Özel dedektif Hamza Turhan AYBERK, bilgi sızdırmanın yanı sıra tehdit ve takip
faaliyetlerinde de bulundu.
Hedefindeki kişilerin araçlarına takip cihazı yerleştirdiği ve konumlarını
anlık olarak MOSSAD'a aktardı tespit edildi. Takip ettiği kişileri taciz ettiği,
zaman zaman tehditlerde bulunduğu öğrenildi.