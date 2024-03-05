MİT'ten MOSSAD'a bir darbe daha

Gözaltına alınan kişilerden birinin TV'lerde sabah programlarına katılan ve eski bir kamu personeli olan Hamza Turhan AYBERK olduğu tespit edildi.



MİT, yaptığı çalışmalar kapsamında, özel dedektif AYBERK'in para karşılığı MOSSAD'a bilgi sızdırdığını belirledi. AYBERK'in, aldığı talimatlar üzerine Türkiye'deki Orta Doğulu şahıs ve şirketler hakkında bilgi derlediği

tespit edildi.



Eski bir kamu görevlisi olan ve özel dedektiflik yapan AYBERK'in, MOSSAD'a bilgi temin etmek için aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu şahıslardan ekip kurduğu belirlendi.



MOSSAD Tarafından Belgrad'da Eğitildi



MOSSAD'ın Victoria kod adlı ajanı aracılığı ile özel dedektif Hamza Turhan AYBERK ile temasa geçtiği tespit edildi. AYBERK, İsrail Gizli Servisi tarafından önce basit işlerde kullanıldı.



2019'da yılında Belgrad'da AYBERK'e yapılacak işlerle ilgili MOSSAD tarafından eğitim verildi. AYBERK, MOSSAD'ın yönlendirmesiyle gizli haberleşme uygulamaları kullandı. Resmi kayıtlara yansımaması için ödemeleri kripto para üzerinden aldı.



Tehdit ve Takip de Yaptı



Özel dedektif Hamza Turhan AYBERK, bilgi sızdırmanın yanı sıra tehdit ve takip faaliyetlerinde de bulundu.



Hedefindeki kişilerin araçlarına takip cihazı yerleştirdiği ve konumlarını anlık olarak MOSSAD'a aktardı tespit edildi. Takip ettiği kişileri taciz ettiği, zaman zaman tehditlerde bulunduğu öğrenildi.

