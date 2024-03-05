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Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,06 yükselişle 8.913,41 puandan başladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Mart 2024 10:07, Son Güncelleme : 05 Mart 2024 10:02
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Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 5,76 puan ve yüzde 0,06 değer kazanarak 8.913,41 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,15 artarken, holding endeksi yüzde 0,36 azalış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,26 ile orman kağıt basım olurken, en çok kaybettiren ise holding oldu.

Dün, satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,08 değer kaybıyla 8.907,65 puandan tamamladı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine ne zaman başlayacağına ilişkin belirsizliklerin devam etmesiyle negatif bir seyir izlendiğini ifade ederek, bugün dünya genelinde hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Yarı iletken çip ve yapay zeka alanında faaliyet gösteren teknoloji şirketlerine olan ilginin devam ettiğini belirten analistler, buna karşın hafta içinde açıklanacak ABD istihdam verileri öncesinde yatırımcıların temkinli davrandığını dile getirdi.

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, dünya genelinde ise hizmet sektörü ve bileşik PMI'ın yanı sıra Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve ABD'de fabrika siparişleri verilerinin takip edileceğini kaydederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.000 ve 9.100 puanın direnç, 8.900 ve 8.800 seviyelerinin ise destek konumunda olduğunu bildirdi.

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