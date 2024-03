Preply araştırdı: İki Türk dizisi, dünyanın en çok aranan dizileri arasında!

Online İngilizce kursu Preply'nin Google Trends verilerini inceleyerek yürüttüğü çalışma, dünyanın en çok aranan 5 dizisinden dördünün Amerikan yapımı diziler olduğunu ortaya koydu. Öte yandan Sen Çal Kapımı ve Yalı Çapkını, yıllara göre en çok izlenen diziler listesinde yer aldı.

Bir yandan popüler kültür fenomenleri olan, bir yandan da bireysel ve grup eğlencelerinin vazgeçilmezine dönüşen dizi ve filmler, başta ABD ve Türkiye olmak üzere çok büyük bir sektör oluşturmayı sürdürüyor. Özellikle talebe bağlı izlenebilen abonelik tabanlı platformların ürettiği dizi ve filmler, son yıllarda dikkat çekerken bazı dizi ve filmler yıllar geçse de popülaritesini yitirmiyor. Bu konudaki potansiyel soruları yanıtlamak için harekete geçen online dil öğrenme platformu Preply, dünyanın en büyük arama motoru olan ve pek çok kullanıcı için internetin başlangıç noktası kabul edilen Google'ın Google Trends Time Capsule verilerinden hareketle, 1999'dan 2023'e kadar yıllara göre en iyi yabancı dizileri ve filmleri inceledi.

2 Türk dizisi dünyanın en çok arananları arasında: Yalı Çapkını ve Sen Çal Kapımı

Preply'nin yapmış olduğu incelemenin çarpıcı sonuçlarından biri şüphesiz Türk yapımı dizilerin de Google arama sonuçlarında olması oldu. Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in başrollerini paylaştığı Sen Çal Kapımı, You Knock on My Door ismiyle dünyanın en çok aranan ve en popüler dizileri arasında yer almayı başardı. Dizi aynı zamanda uluslararası piyasada Love is in the Air ismiyle de biliniyor. Bunun yanı sıra, 2022'de yayın hayatına başlayan ve Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir gibi genç kuşağın parlayan isimlerinin bulunduğu Yalı Çapkını ise 2023'ün en çok aranan diziler listesinde yer aldı.

Amerikan yapımı diziler ise tüm listelerin en üst sıralarında

Online İngilizce kursu Preply'nin hazırlamış olduğu inceleme, ABD yapımı çizgi dizi The Simpsons'ın 18 yıl boyunca en çok aranan diziler listesinde yer almayı başararak, internet tarihinin en popüler dizilerinden biri olduğunu da gösterdi. Kısa bölümleri, eleştirel yaklaşımı ve incelikli komedisiyle her yıl internet kullanıcılarının sıklıkla izlemek istediği dizilerden biri olan The Simpsons'ı Türkçeye Taht Oyunları olarak çevrilen Game of Thrones, South Park, The Walking Dead ve Family Guy izledi.

Araştırmada dikkat çeken bir diğer konu Amerikan yapımı dizilerin ve filmlerin yoğunluğu oldu. 1999'dan bu yana en popüler diziler arasında ilk 10 diziden 9'unu ABD yapımı diziler oluşturuyor. The Walking Dead, The Vampire Diaries, Friends, Prison Break, Gossip Girl, Breaking Bad, Euphoria, The Last of Us gibi dönemine damga vurmuş dizilerin dünyanın dört bir yanından ilgi gördüğü, küresel aramalar içinde ilk beşte yer almalarıyla anlaşılıyor. ABD'yi yapım sayısı bakımından bu listede Türkiye izlerken, Türkiye'nin yanı sıra Güney Kore, Meksika, Hindistan ve İspanya yapımlarının da küresel popüler kültür öğelerine dönüştüğü göze çarpıyor. Şüphesiz, dijital platformlar, bir coğrafyada üretilen dizilerin dünyanın dört bir yanında hayran kitlesi kazanabilme ihtimalini ve bu anlamda dizi-film üretiminde kültürel çeşitliliği de artırıyor.

İnternet tarihinin en popüler filmleri: Seri filmler

Online İngilizce kursları, online Almanca kursları gibi farklı dil seçeneklerinde online yabancı dil dersleri sunan nitelikli eğitmenleri bir araya getiren Preply, inceleme kapsamında internet tarihinin en çok izlenen filmlerini de değerlendirdi. Uzun metraj yapımların devam filmleriyle yıldan yıla yeni ürünlerle popülaritesini koruyabildiğine dikkat çeken Preply, seri şeklinde üretilen filmlerin listelerde çok sık yer aldığını tespit etti. Tam 10 atıfla Twilight serisi, 1999'dan bu yana tüm zamanların en popüler film serisi olarak listelerde öne çıktı.

Dil öğrenme süreci yabancı dilde dizi ve filmlerle desteklenebilir

İngilizce öğrenenlerin %77'si, temel dil öğrenme aktivitelerinden biri olarak İngilizce dizi ve film izlemeyi de sıralıyor. Preply'nin imza attığı bu çalışma, herhangi bir amaç için dil öğrenmek isteyen öğrencilere hem en iyi dizi önerilerini işaret ediyor, hem de dizi ve film izlerken dil yetkinliklerini, okuma ve anlama kabiliyetlerini, kelime dağarcıklarını genişletmeleri için fırsat sunuyor. The Simpsons, Family Guy, Friends, South Park gibi diziler, kısa süreleriyle eğlenirken dil pratiği yapmayı mümkün kılıyor.