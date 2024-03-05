300 bin lira maaşla çalışacak eleman bulamıyorlar

AK Parti'li belediye başkanı fuhuş operasyonunda tutuklandı
AK Parti'li belediye başkanı fuhuş operasyonunda tutuklandı
Türkiye Bilir Gerçek Belediyecilik AK Parti'dir.
Türkiye Bilir Gerçek Belediyecilik AK Parti'dir.
Sponsorlu İçerik
Bakan Tekin: YKS soruları müfredat ve ders kitaplarından oluşacak
Bakan Tekin: YKS soruları müfredat ve ders kitaplarından oluşacak
Merkez Bankası'ndan enflasyonda gıda, hizmet ve enerji vurgusu
Merkez Bankası'ndan enflasyonda gıda, hizmet ve enerji vurgusu
Otomotiv endüstrisinde şubat rekoru
Otomotiv endüstrisinde şubat rekoru
Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alacak
Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alacak
Bakan Işıkhan: İkramiyeler bayramdan önce hesaplara aktarılacak
Bakan Işıkhan: İkramiyeler bayramdan önce hesaplara aktarılacak
Milli Eğitim Bakanı Tekin'den yeni müfredat açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Tekin'den yeni müfredat açıklaması
Kamuda 'yüzde 2' ikramiye şartının iptal gerekçesi açıklandı
Kamuda 'yüzde 2' ikramiye şartının iptal gerekçesi açıklandı
Prof. Dr. Naci Görür'den Çanakkale depremi açıklaması
Prof. Dr. Naci Görür'den Çanakkale depremi açıklaması
İkinci el araç satışında 15 günlük sigorta süresi dönemi sona eriyor
İkinci el araç satışında 15 günlük sigorta süresi dönemi sona eriyor
Hatay'da 4 büyüklüğünde deprem
Hatay'da 4 büyüklüğünde deprem
YKS için geç başvuru süreci başladı
YKS için geç başvuru süreci başladı
FETÖ'nün KPSS sınavlarındaki usulsüzlüklerine gözaltı kararı
FETÖ'nün KPSS sınavlarındaki usulsüzlüklerine gözaltı kararı
MİT'ten MOSSAD'a bir darbe daha
MİT'ten MOSSAD'a bir darbe daha
Emekliye yeni zam hesabı
Emekliye yeni zam hesabı
Zehir tacirlerine 11 ilde operasyon: 1,1 ton uyuşturucu ele geçirildi
Zehir tacirlerine 11 ilde operasyon: 1,1 ton uyuşturucu ele geçirildi
Dolandırıcılar 'yardım' yalanıyla kandırıyor! Ramazan ayını alet ettiler
Dolandırıcılar 'yardım' yalanıyla kandırıyor! Ramazan ayını alet ettiler
Samsun'da kaçan aracın çarptığı polis memuru şehit oldu
Samsun'da kaçan aracın çarptığı polis memuru şehit oldu
TEM Otoyolu'ndaki kazada 5 kişi hayatını kaybetti
TEM Otoyolu'ndaki kazada 5 kişi hayatını kaybetti
Mustafa Yılmaz EPDK başkanlığına yeniden atandı
Mustafa Yılmaz EPDK başkanlığına yeniden atandı
Bursa'da depremi hissedip ikinci kattan atlayan vatandaş hayatını kaybetti
Bursa'da depremi hissedip ikinci kattan atlayan vatandaş hayatını kaybetti
Bakan Yerlikaya ve Çanakkale Valisi'nden 'deprem' açıklaması
Bakan Yerlikaya ve Çanakkale Valisi'nden 'deprem' açıklaması
EFT uyanıklarına Maliye kıskacı
EFT uyanıklarına Maliye kıskacı
Şubatta fiyatı en fazla artan ve azalan ürünler
Şubatta fiyatı en fazla artan ve azalan ürünler
Yakalama kararı bulunan eski Nurdağı Belediye Başkanı teslim oldu
Yakalama kararı bulunan eski Nurdağı Belediye Başkanı teslim oldu
Tarım Kredi Marketler ramazanda fiyatları sabitleyecek
Tarım Kredi Marketler ramazanda fiyatları sabitleyecek
Erdoğan: Çalışanlarımızın ve emeklilerimizin gelirlerini artıracağız
Erdoğan: Çalışanlarımızın ve emeklilerimizin gelirlerini artıracağız
Halk eğitim müdür yardımcısına 'başörtüsüne hakaret' soruşturması
Halk eğitim müdür yardımcısına 'başörtüsüne hakaret' soruşturması
'CHP milletvekilinin odasında para dolu poşet bulundu' iddiasına inceleme
'CHP milletvekilinin odasında para dolu poşet bulundu' iddiasına inceleme
Ana sayfaHaberler Ekonomi

300 bin lira maaşla çalışacak eleman bulamıyorlar

Elazığ'daki bir firma, depremlerin etkisiyle riskli binaların yıkımı için operatör arıyor. Ancak firma 300 bin liraya kadar maaş vermesine rağmen çalışacak operatör bulamıyor.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 05 Mart 2024 11:02, Son Güncelleme : 05 Mart 2024 11:04
Yazdır
300 bin lira maaşla çalışacak eleman bulamıyorlar

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2022 tarihinde yaşanan depremlerin ardından binaların yıkımı için kullanılan makas aracı operatörlerine sunulan 300 bin liraya kadar yüksek maaş teklifine rağmen eleman bulunamıyor. Depremlerin etkisiyle oluşan acil ihtiyaçların karşılanması için yapılan yatırımlara rağmen, makas operatörü bulunamaması işlerin aksamasına ve kaynakların boşa harcanmasına neden oluyor.

Özellikle depremler sonrası binaların yıkımında kritik bir rol oynayan makasın 20 milyon liralık bir değere sahip olduğunu belirten hafriyat firması sahibi Kazım Üstün, saha çalışmalarının devam ettiğini ancak operatör bulunamadığı için makasın boşta beklediğini ifade etti. Bölgede yaşanan acil ihtiyaçların karşılanması için önemli bir araç olan makasın operatörlerinin bulunamamasının saha çalışmalarını aksattığını dile getiren Üstün, makinenin boşta beklemesinin hem maddi zarara hem de zaman kaybına yol açtığını kaydetti.

"300 BİN LİRA MAAŞ VERİYORUZ AMA BULAMIYORUZ"

20 yıldır sahada çalıştıklarını ifade eden firma sahibi Kazım Üstün, "6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerden dolayı ilk günden bu yana sahadayız ve çalışmalarımız devam ediyor. Bu anlamda çok büyük yatırımlar da yaptık. Depremlerden sonra binaların yıkım aracı makas çıktı. Bugünkü değeri 20 milyon lira olan makasa operatör bulamıyoruz ve makinemiz yatıyor. Makas operatörüne aylık 300 bin lira maaş veriyoruz ama operatör bulamıyoruz. Makasımız da görüldüğü üzere boşta bekliyor. Eleman yetişmiyor. Bizim de anlam veremediğimiz bir olay" dedi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber