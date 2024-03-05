Destici'nin aracı ikinci kez kazaya karıştı: Önce çarptı, sonra yandı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, dün seçim çalışmaları kapsamında Tokat'a gitti. Destici ve beraberindeki üç kişi Reşadiye yolu üzerinde trafik kazası geçirdi. Kazada üç kişi yaralandı.

Destici'nin aracı bu kez Amasya'nın Merzifon ilçesine bağlı Kayadüzü köyü civarında yeni bir kazaya karıştı.

YANGIN KISA SÜREDE YAYILDI

Aracı taşıyan Abdul Samet Cımbız yönetimindeki çekicinin motor bölümünde yangın çıktı. Alevler kısa sürede etrafı sardı. Yangına Suluova Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale ederek söndürdü.

OLAYDA YARALANAN OLMADI

Sürücü yangını yaralanmadan atlattı. Yanan çekici ve üstündeki araç, inceleme yapılmak üzere parka çekildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.