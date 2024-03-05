Destici'nin aracı ikinci kez kazaya karıştı: Önce çarptı, sonra yandı
Dün seçim çalışmaları kapsamında Tokat'a giden BBP lideri Destici, Reşadiye yolunda trafik kazası geçirmişti. Araçta bulunan 3 kişinin yaralandığı olayda, kazanın ardından kamyonete yüklenip İstanbul'a doğru yola çıkan araç Amasra'da yeni bir kazaya daha karıştı. Aracı taşıyan çekicinin motor bölümünde çıkan yangın kısa sürede etrafı sardı. Sürücü yangından yaralanmadan kurtuldu.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 05 Mart 2024 11:10, Son Güncelleme : 05 Mart 2024 11:12
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, dün seçim çalışmaları kapsamında Tokat'a gitti. Destici ve beraberindeki üç kişi Reşadiye yolu üzerinde trafik kazası geçirdi. Kazada üç kişi yaralandı.
Destici'nin aracı bu kez Amasya'nın Merzifon ilçesine bağlı Kayadüzü köyü civarında yeni bir kazaya karıştı.
YANGIN KISA SÜREDE YAYILDI
Aracı taşıyan Abdul Samet Cımbız yönetimindeki çekicinin motor bölümünde yangın çıktı. Alevler kısa sürede etrafı sardı. Yangına Suluova Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale ederek söndürdü.
OLAYDA YARALANAN OLMADI
Sürücü yangını yaralanmadan atlattı. Yanan çekici ve üstündeki araç, inceleme yapılmak üzere parka çekildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.