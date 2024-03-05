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Son 53 yılın en sıcak ikinci şubat ayı yaşandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Şubat ayında, sıcaklıklar ortalamaların 3,4 derece üzerinde gerçekleşti. Böylece son 53 yılın en sıcak ikinci şubat ayı olarak kaydedildi" dedi.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 05 Mart 2024 11:19, Son Güncelleme : 05 Mart 2024 11:20
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Son 53 yılın en sıcak ikinci şubat ayı yaşandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki, X hesabından yaptığı açıklamada, son 53 yılın en sıcak ikinci şubat ayının yaşandığını bildirdi.

Bakan Özhaseki, şunları kaydetti;

Şubat ayı sıcaklık ortalaması 7,5 derece oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün aylık sıcaklık değerlendirmesine göre; 2024 yılı Şubat ayında, sıcaklıklar ortalamaların 3,4 derece üzerinde gerçekleşti. Böylece son 53 yılın en sıcak ikinci şubat ayı olarak kaydedildi.

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