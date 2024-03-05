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İstanbul'da bazı marketler Ramazan'da et fiyatını sabitledi

İstanbul'da bazı marketler, Ramazan ayı boyunca kırmızı et fiyatlarını sabitledi.

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 05 Mart 2024 11:53, Son Güncelleme : 05 Mart 2024 11:46
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İstanbul'da bazı marketler Ramazan'da et fiyatını sabitledi

İstanbul Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği (İstanbul PERDER) Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Et ve Süt Kurumu'yla yaptığı protokol çerçevesinde ramazan ayı boyunca kırmızı et fiyatlarını sabitleme kararı aldı.

İstanbul PERDER Yönetim Kurulu Başkanı Güzeldere, dernek olarak, 57 üye marketi, 2 bin 500'e yakın şubesi ve yaklaşık 40 bin civarı çalışanıyla İstanbul'da tüm hanelere temas ettiklerini belirterek, yıl boyunca gerçekleştirdikleri kampanyalarla tüketiciyi fiyat artışlarına karşı korumaya çalıştıklarını ifade etti.

Geçen yıl mart ayından bu yana ESK ile yaptıkları protokol sayesinde hanelere en uygun fiyatlı eti ulaştırdıklarını vurgulayan Güzeldere, son zamanlarda kırmızı et fiyatlarında yukarı doğru çok ciddi bir hareketlilik olduğunu ve dernek olarak bu spekülatif fiyat hareketliliğini yakından takip ettiklerini söyledi.

Kıyma ve kuşbaşı et fiyatı sabitlendi

Bu yıl da geçen yıl ramazan ayında olduğu gibi sofralara makul fiyatlarda kırmızı et ulaştıracaklarını bildiren Güzeldere, şunları kaydetti:

"ESK yetkilileriyle yaptığımız çalışmalar sonucunda ramazan ayı boyunca kırmızı et ürünlerinin fiyatlarını sabitleme kararı aldık. ESK ile yapmış olduğumuz protokol çerçevesinde, İstanbul PERDER olarak, ramazan ayı boyunca dana kıymanın kilogram fiyatını 314 liradan, dana kuşbaşının kilogram fiyatını ise 344 liradan satışa sunmaya devam edeceğiz. Yerel perakende olarak üye zincir marketlerimiz ile ramazan ayının bereketini sofralara taşımaya kararlıyız ve ramazan fırsatçılarına göz açtırmayacağız."

Güzeldere, ramazan ayı boyunca tüketicilere ekonomik fiyatlarla kırmızı ete ulaştırmanın kendilerinin bir görevi olduğunu belirterek, sabit fiyat kampanyasının ramazan ayı boyunca devam edeceğini sözlerine ekledi.

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