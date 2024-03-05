Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'in doğum gününü tebrik etti.
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 05 Mart 2024 13:42, Son Güncelleme : 05 Mart 2024 13:52
İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini açıkladı.
Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'in doğum gününü tebrik etti.