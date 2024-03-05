Yunanistan sınırında yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı
Edirne'de, Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Mart 2024 13:55, Son Güncelleme : 05 Mart 2024 13:56
Dün güvenlik güçlerince İpsala ilçesi yakınlarında birinci derece askeri yasak bölgede düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Z.B. ve M.B'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Edirne Adliyesine getirilen 2 FETÖ şüphelisi, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.