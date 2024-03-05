Ayhan Bora Kaplan Suç Örgütü'ne 5 ilde operasyon: 36 gözaltı kararı
Ayhan Bora Kaplan Suç Örgütü'ne yönelik soruşturmada Ankara, İstanbul, İzmir, Manisa ve Mersin'de 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 21 şüpheli yakalanırken, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 05 Mart 2024 14:48, Son Güncelleme : 05 Mart 2024 15:38
Ankara Cumhuriyet Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, alınan ifadeler, elde edilen bilgiler, hesap incelemeleri, MASAK raporu ve gizli tanık beyanları doğrultusunda "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçundan yürütülen soruşturmada 36 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ankara, İstanbul, İzmir, Manisa ve Mersin'de eş zamanlı düzenlenen operasyonda şüphelilerden 21'i yakalandı.
Zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından Ankara Adliyesine sevk edilecek.