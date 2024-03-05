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Afyonkarahisar'da köpek dövüştüren 30 kişi gözaltına alındı

Afyonkarahisar'da köpek dövüştüren 30 kişi, drone destekli operasyonla yakalandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Mart 2024 14:56, Son Güncelleme : 05 Mart 2024 15:29
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezi ile Şuhut, İhsaniye, İscehisar ve Bolvadin ilçelerinde köpek dövüşleri yapılacağı yönünde bilgi aldı.

Ekipler, drone destekli yaptıkları operasyonda, köpek dövüşünü ve bahisleri organize eden 2 kişi, 15 köpek sahibi ve 13 bahis oynayan şüpheliyi dövüş alanından kaçmaya çalışırken yakaladı.

15 köpek koruma altına alınırken, savcılıkça başlatılan soruşturma sürüyor.

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