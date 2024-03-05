Afyonkarahisar'da köpek dövüştüren 30 kişi gözaltına alındı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezi ile Şuhut, İhsaniye, İscehisar ve Bolvadin ilçelerinde köpek dövüşleri yapılacağı yönünde bilgi aldı.

Ekipler, drone destekli yaptıkları operasyonda, köpek dövüşünü ve bahisleri organize eden 2 kişi, 15 köpek sahibi ve 13 bahis oynayan şüpheliyi dövüş alanından kaçmaya çalışırken yakaladı.

15 köpek koruma altına alınırken, savcılıkça başlatılan soruşturma sürüyor.