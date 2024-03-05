YLSY sözlü sınav sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin sosyal medya hesabından YLSY sözlü sınav sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Açıklamanın tamamı şu şekilde:

1416 sayılı Kanun kapsamında Bakanlığımızca verilen burs ile yurt dışında lisansüstü öğrenime gönderilecek öğrencilerimizin sözlü sınav sonuçlarını açıkladık.

Bir kıvılcım olarak göndereceğimiz evlatlarmızın aziz milletimize hizmet gayesiyle bir alev olarak döneceklerine olan inancımız tamdır.

Öğrencilerimize hayırlı uğurlu olsun.

Sözlü sınav sonuçlarını

https://rebus.meb.gov.tr adresinden öğrenebilirsiniz.