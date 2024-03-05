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Valilikten askeri helikopterin zorunlu inişine dair açıklama

İzmir Valiliği, Urla ilçesinde acil iniş yapan askeri helikopterdeki 3 kişilik mürettebatta yer alan 1 personelin yaralandığını bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Mart 2024 16:05, Son Güncelleme : 05 Mart 2024 16:04
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Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığına bağlı eğitim amaçlı faaliyet gösteren askeri helikopterin Urla ilçesi Bademler Mahallesi sınırlarında acil olarak sert iniş yaptığı belirtildi.

Açıklamada, "Helikopterdeki 3 mürettebattan 1 personel yaralanmış, 2 personel olaydan herhangi bir yara almadan kurtulmuşlardır. Tüm personelin olay yerinden sorunsuz olarak nakilleri sağlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İzmir'de Çiğli 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığından kalkan bir helikopterin teknik arıza nedeniyle acil iniş yaptığını, olayda bir personelin hafif yaralandığını bildirmişti.

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