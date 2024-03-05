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MEB'den yeni proje: Büyük işletmelerin içerisinde mesleki ve teknik okullar açılacak

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Kemal Şamlıoğlu, "Sektör içi okul modellerini inşallah hayata geçireceğiz. Büyük işletmelerimiz içerisinde artık mesleki ve teknik okullarımız açılacak." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Mart 2024 16:02, Son Güncelleme : 05 Mart 2024 16:33
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Şamlıoğlu, Şanlıurfa'da bir otelde düzenlenen "Mesleki Eğitimde Sektörel İş Birliği Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, mesleki eğitimde sektör işbirliğini güçlendirmek, mesleki eğitimin kalitesini artırmak, öğrencileri daha iyi yetiştirmek ve iş dünyası ile etkin bir iletişim kurulmasını hedeflediklerini söyledi.

Mesleki eğitimle sektör işbirliğinin amacının, öğrencileri iş dünyasına daha iyi hazırlanmak olduğunu belirten Şamlıoğlu, Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda mesleki eğitimin öneminin daha da artacağına inandıklarını vurguladı.

Türkiye'nin ihracatının artmasında mesleki eğitimlerde yapılacak olan çalışmaların da etkili olacağına inandığını aktaran Şamlıoğlu, şunları kaydetti:

"Hem işveren açısından hem sektörümüz açısından hem de genç kardeşlerimiz açısından çok önemli bir proje başlatacağız. Biz mesleki öğrencilerimizi ara elaman olarak değil, girişimci olarak görüyoruz, usta olarak görüyoruz, tekniker ve teknisyen olarak görüyoruz. Sektör içi okul modellerini inşallah hayata geçireceğiz. Büyük işletmelerimiz içerisinde artık mesleki ve teknik okullarımız açılacak. Belli yetenekler çerçevesinde hem öğretmen arkadaşlarımız hem de öğrenci kardeşlerimiz işletme ortamından istifade edecek. Öğretmenimizin sektörle iç içe geçtiği bu modelle 4 yıl boyunca işletmelerimizin içerisinde eğitim sürecimizi ilişkilendireceğiz. Biz burada 'Eğitimci üretim, üretici eğitim' sloganıyla inşallah hareket edeceğiz. Sektöre entegre modelinde ise 9 ve 10'uncu sınıflarda çocuklarımız okullarda eğitim sürecini tamamladıktan sonra 11 ve 12'nci sınıflarda işletmeler içerisinde eğitim süreçlerini devam ettirecek. Sürekli üretim içerisinde olacakları yeni bir yaklaşımı daha hayata geçiriyoruz."

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak ile Milli Eğim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Ali Karagöz de mesleki eğitimin önemine ilişkin konuşma yaptı.

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